Zentrum Paul Klee: Anne Loch. Malerei: Na und?

Bern – Die Karriere von Anne Loch (1946–2014) begann in den 1980er-Jahren inmitten der Kölner Kunstszene im Umfeld von Rosemarie Trockel, Jenny Holzer und Cindy Sherman. Dann brach die deutsche Künstlerin radikal mit der Kunstwelt und lebte sehr zurückgezogen in der Schweiz. Ihrer künstlerischen Arbeit tat dies keinen Abbruch: Rund 1400 Werke umfasst Anne Lochs Œuvre. Vom 18. Juli bis 20. September 2026 widmet das Zentrum Paul Klee der eigenwilligen Malerin die erst zweite grosse Einzelausstellung in der Schweiz nach derjenigen im Bündner Kunstmuseum Chur von 2017. Rund 80 zum Teil monumentale Arbeiten laden dazu ein, Anne Lochs unverwechselbares Werk zu entdecken.

Eine gelbe Blume auf blauem Grund, fast zwei Meter hoch. Eine Schafherde, die sich über 3,5 Meter erstreckt. Ein Falter auf einer knapp ein Meter hohen Leinwand. Das Innere einer Pfingstrosenblüte oder der Kopf eines Raben, vergrössert auf mehr als zwei Meter. Viele Werke von Anne Loch sind von überwältigendem Format. Monumental ist nicht nur die Grösse der einzelnen Arbeiten, sondern auch der Umfang des gesamten Œuvres: Rund 1400 Gemälde sowie zahlreiche Papier- und fotografische Arbeiten entstanden in ihrer knapp vierzig Jahre andauernden Schaffenszeit. Der umfangreiche Nachlass befindet sich in Bern.

Von der Kölner Kunstszene in die Schweizer Bergwelt

Der Beginn der Karriere von Anne Loch in den 1980er-Jahren war vielversprechend: Schon früh wurde sie, zusammen mit Rosemarie Trockel, Jenny Holzer und Cindy Sherman, von der bedeutenden Galerie Monika Sprüth vertreten und konnte ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentieren. Mit ihren Natur- und Landschaftsbildern nahm sie im Kontext der wiederaufgekommenen figurativen Malerei in Deutschland eine äussert eigenständige Position ein und hob sich von den gestischen und neo-expressionistischen Werken ihrer Zeitgenoss:innen ab.

Eine erfolgreiche Künstlerinnenlaufbahn schien vorgezeichnet, doch dann zog sich Anne Loch 1988 radikal zurück und liess sich in Thusis im Kanton Graubünden in der Schweiz nieder. Ihr Rückzug war nicht nur örtlich, sondern auch sozial: Die Kontakte nach Köln brach sie ab, und auch in der Schweiz pflegte sie nur mit wenigen Personen einen regelmässigen Austausch. Ihrer künstlerischen Aktivität tat dies jedoch keinen Abbruch: Unermüdlich arbeitete Loch im Stillen weiter und schuf ein umfangreiches Œuvre, das neben monumentalen Gemälden auch Zeichnungen, Fotografien, Text- und Videoarbeiten umfasst. Ihre Arbeiten stellte sie nur noch vereinzelt aus, unter anderem in der Berner Galerie Erika und Otto Friedrich.

Im Spannungsfeld von Kitsch und Kunst

Anne Loch hat mit wenigen Ausnahmen nichts anderes als Landschaften, Blumen und Tiere dargestellt: Dinge, die zum Konventionellsten und Klischeebehaftetsten zählen, was die bildende Kunst zu bieten hat. Der Mensch blieb dabei weitgehend ausgespart, genauso wie jeglicher Anspruch auf eine Verankerung in der gesellschaftlichen Gegenwart oder ein Bezug zum aktuellen Weltgeschehen. Sie selbst hielt in ihrem Tagebuch fest:

Obwohl sich Lochs Bilder auf den ersten Blick nahe am Kitsch bewegen, ist ihre Malerei ernst und unironisch. Durch die monumentale Vergrösserung ihrer Motive verliert das Dargestellte den Bezug zur Wirklichkeit. Aus den Arbeiten spricht keine Spontaneität, sondern genauste Planung und Konstruktion: Dank des immensen fotografischen

Nachlasses lässt sich nachverfolgen, dass Anne Lochs Werken eine fotografische Vorarbeit vorausging, und dass die Bildfindung bereits vor dem ersten Pinselstrich auf der Leinwand abgeschlossen war. Die Bilder wirken unreal – gar fremd –, und ihre kühle Künstlichkeit hält auf Distanz. Von weitem wirken die Farben satt und die Motive sind klar erkennbar. Je näher man aber an ein Werk herangeht, desto mehr verschwindet das Motiv und verliert man sich in der Leinwand, die stellenweise durch die dünn aufgetragene Farbe hindurchschimmert.

Malerei um der Malerei willen

Schnell ist man versucht, in den monumentalen Motiven nach versteckten Bedeutungen und Geschichten zu suchen. Lochs künstlerische Haltung manifestiert sich aber nicht in dem, was sie malt, sondern in der Art und Weise, wie sie es malt.

Anne Loch interessierte sich in erster Linie für das Malen an sich und die Auseinandersetzung mit Farbe, Oberfläche und Raum. Die Motive werden dabei austauschbar. Loch zeigt sich so als Künstlerin ihrer Zeit, die Bildwelten auf den Prüfstand stellte. Sie spielte mit den Konventionen der Darstellung, vergrösserte ihre fotografischen Motive auf der Leinwand ins Monumentale und lotete dabei die Grenzen der Repräsentation aus. Das alltägliche Motiv verliert jegliche Relation zu seiner realen Vorlage und die Arbeiten verwischen die gewohnten Grenzen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, Malerei und Zeichnung, Realität und Traum.

So wird Malerei als eigenständige Form des Sehens und Erlebens erfahrbar, nicht nur als blosse Abbildung der Welt. Das Interesse an Anne Lochs Werk liegt deshalb nicht zuletzt darin, dass ihre Malerei weniger Antworten gibt als Fragen stellt: nach dem Status des Bildes, nach der Verlässlichkeit des Sehens und nach einer künstlerischen Haltung, die sich bewusst der Festschreibung von Bedeutung entzieht.

Der Nachlass Anne Loch

Zu den wenigen Personen, zu denen Anne Loch nach ihrem Rückzug in die Schweiz und auch später Kontakt pflegte, gehören André Born und Peter Spahr. Sie waren es auch, die sich nach ihrer Krebsdiagnose um eine Unterkunft und die Betreuung bis zu ihrem Tod kümmerten. Wohl aus diesem Grund vermachte Anne Loch André Born ihr ganzes Werk, weshalb der Nachlass der Künstlerin sich heute in Bern befindet. (ZPK/mc/ps)

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