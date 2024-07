Zürichs Juwel ist ein Museum

Zürich – Am 23.7. ist es so weit: Nach dreimonatigen Umbauarbeiten eröffnet das Museum Rietberg wieder seine Sammlungen. Über 32’000 Objekte und 49’000 Fotografien lassen sich nun dank modernster Beleuchtungstechnik in neuem Licht betrachten. Bis zum 31.12.2024 ist der Eintritt ins Museum mit Ausnahme der Sonderausstellungen frei. Eine bunte Kampagne mit neuem Imagespot begleiten die Wiedereröffnung.

Indische Miniaturmalerei, jahrhundertealte afrikanische Masken, geheimnisvoll lächelnde Buddhas, aztekische Götterskulpturen, feinste chinesische Keramik – im Museum Rietberg können Besuchende die Kunst der Welt in Zürich entdecken. Die Sammlungen mit bedeutenden Werken aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sind einzigartig in der Schweiz und von internationalem Rang.

So besitzt das Museum Rietberg eine in Europa einmalige Sammlung von über 1’600 Miniaturmalereien und Zeichnungen aus dem indisch-pakistanischen Kulturraum. Die China-Abteilung des Museums mit der weltberühmten Meiyintang-Sammlung umfasst chinesische Keramikkunst aus sechs Jahrtausenden. Die Sammlung Berti Aschmann ist ein weiteres Juwel: Mit über 200 Bronzefiguren aus dem Himalaya bietet sie einen einzigartigen Überblick über die mehr als tausendjährige Entwicklung der buddhistischen Plastik in dieser Region.

Museumsdirektorin Annette Bhagwati: «Wir freuen uns sehr, dass unsere Sammlungen wieder geöffnet sind. Ich lade herzlich alle Zürcherinnen und Zürcher wie auch Besuchende unserer Stadt ein, sie zu entdecken.»

Kunst, Natur und Architektur geniessen

Das grosszügige Areal mit den klassizistischen Villen und der Remise sowie dem modernen Museumspavillon lädt zum Verweilen ein. Umgeben von den grünen Flächen des Rieterpark, ergänzen sich Architektur, Kunst und Natur zu einem einzigartigen Erlebnis. Das Museumscafé bietet eine täglich wechselnde Auswahl von hausgemachten Speisen sowie Picknickkörbe für den kulinarischen Genuss im Freien.

Vielfältiges Sommerprogramm und neue Sonderausstellungen

Seit 13. Juli jeden Samstag um 11 Uhr: Spezialführungen zum Thema «Geschichten und Mythen»

Ab 4. August jeden Sonntag um 11 Uhr: Spezialführungen zum Thema «Die Kunst der Welt in 60 Minuten»

Sonntag, 4. August um 11 Uhr: Konzert mit indischer Musik im Park vor der Villa Schönberg (kostenfrei, ohne Anmeldung)

Ab 23. August: Ausstellung «Im Dialog mit Benin – Kunst, Kolonialismus und Restitution» im 1. Untergeschoss des „Smaragd“ (Ticket)

Samstag, 7. September: Lange Nacht der Zürcher Museen mit Führungen durch die Sammlungen und die Benin-Ausstellung, traditioneller japanischer Teezeremonie, Offener Werkstatt und schmackhaften Menüs zu Klängen aus aller Welt

(Museum Rietberg/mc/ps)