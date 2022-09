Zurück nach Mittelerde in fünf Staffeln

Es ist das nächste spektakuläre Mammutprojekt eines Streamingdienstes: «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» läuft seit Freitag bei Amazon Prime. Eine Milliarde US-Dollar sollen die fünf Staffeln Amazon kosten.

Die «Ringe der Macht» spielen Tausende Jahre vor dem «Herrn der Ringe». Trotzdem gibt es einige Charaktere, die wir als Leser und Zuschauer kennen, was den langen Lebenszeiten von Elben und Zwergen zu verdanken ist.

Die Elbin Galadriel, in der «Herr der Ringe»-Verfilmung dargestellt von Cate Blanchett zum Beispiel: «Mein Bruder gab sein Leben nach der Jagd nach unserem Feind. Sein Auftrag ist jetzt der meine.» Nun wird sie von Morfydd Clark gespielt, die auf der Suche nach dem Oberschurken Sauron ist – noch in einem richtigen Körper und nicht nur als feuriges Auge.

In den ersten beiden Episoden, die der Presse zugänglich waren, wurden neben den bekannten auch einige neue Charaktere eingeführt – Zwerge, Elben, Hobbits. Über allem schwebt die unheimliche Furcht, dass in Mittelerde wieder Krieg ausbrechen könnte, auch wenn die einen mehr, die anderen weniger an das Erstarken Saurons glauben.

