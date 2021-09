Zweimal täglich nach Zürich: Eurowings reagiert auf steigende Nachfrage

Düsseldorf – Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage stockt die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Flugprogramm für Business-Reisende an ihren grössten deutschen Standorten deutlich auf. Mit Beginn des Septembers verdoppelt die Airline ihr Angebot an Business-Verbindungen im Vergleich zum August. Damit reagiert die Airline auf die wachsende Nachfrage für klassische Geschäftsreise-Ziele, etwa nach Paris, London, Rom, Brüssel, Zürich oder Wien.

„Die meisten Geschäftsreisenden haben eineinhalb Jahre lang kaum mehr persönliche Kontakte zu Kunden, Geschäftspartnern oder internationalen Niederlassungen gepflegt. Diese Reisen werden jetzt nachgeholt – und zwar quer durch Europa“, sagt Eurowings CEO Jens Bischof. An Eurowings, der grössten Fluggesellschaft an den Airports Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn, lässt sich dieser Trend gut ablesen: Die Buchungseingänge für Geschäftsreise-Ziele haben sich innerhalb weniger Wochen mehr als verdoppelt, allerdings noch von niedrigen Niveaus aus.

300 Business-Verbindungen per Direktflug

Eurowings ihr Netzangebot deutlich aus und bietet Kunden ab September wieder rund 300 Business-Verbindungen per Direktflug. So werden stark nachgefragte Verbindungen etwa nach Zürich, Kopenhagen, Dresden oder Bremen ab sofort zweimal täglich mit attraktiven Tagesrandzeiten angeboten – mit den Schwerpunkten ab Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn.

Weitere Highlights im Flugplan ab September und Oktober: Von Hamburg können Eurowings Passagiere ab sofort die Metropolen Prag, Paris, Barcelona, Malaga, Cagliari, Faro, Rom, London, Neapel und Valencia wieder per Direktflug erreichen. Ab Köln/Bonn fliegt die Airline ihre Gäste nach Budapest, Brindisi, Rom, Malaga, Bologna, London, Mailand, Neapel, Lamezia Terme und Salzburg. Stuttgart wird per Direktflug mit Alicante, Bilbao, Faro, Brüssel, Graz, Rom und Mailand verbunden. Ab Düsseldorf fliegen Passagiere neu nach Lissabon, Linz, Zagreb, Kiew, Breslau, Genf, Lyon, Dublin, Bukarest, Edinburgh, Jerez und Newcastle. Auch die Kanaren werden im September und Oktober wieder von Berlin, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Düsseldorf angeflogen. (mc/pg)

