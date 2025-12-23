Beyond Pay: Wie HR-Abteilungen 2026 Motivation, Bindung und Budgets neu ausbalancieren

Köln – Die Anforderungen an Arbeitgeber haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verschoben. Steigende Lebenshaltungskosten, veränderte Erwartungen an Arbeit und eine anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit prägen den Alltag vieler Beschäftigter. Gleichzeitig stehen HR-Teams unter wachsendem Druck, mit begrenzten Budgets attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. 2026 wird das Jahr, in dem sich entscheidet, wie gut Unternehmen diesen Balanceakt meistern. Im Mittelpunkt stehen dabei Rewards, Incentives und Benefits, die Mitarbeitern finanzielle Sicherheit, Wohlbefinden und Wertschätzung vermitteln.

Von Patrick Schlieper, Director of Business Development DACH (B2B/Incentives) bei BHN

1. Vergütung weitergedacht: Finanzielle Sicherheit als Teil von Wellbeing

Das Nettogehalt bleibt eine zentrale Grundlage der Mitarbeiterzufriedenheit. Gleichzeitig wächst die Bedeutung ergänzender Angebote, die Mitarbeitenden im Alltag Orientierung und Sicherheit geben. Tools für finanzielles Wellbeing, flexible Benefits und transparente Anerkennungsmodelle werden zunehmend als zusammenhängendes System verstanden. Viele Unternehmen integrieren diese Bausteine fest in ihre Employee Value Proposition, um Stabilität zu schaffen und Vertrauen zu stärken. Solche ergänzenden Benefits haben nicht nur symbolischen Charakter. 74 Prozent der von BHN Befragten Arbeitnehmer geben an, dass Geschenkkarten dabei helfen, im Budgetrahmen zu bleiben, und 47 Prozent berichten, dass das Erhalten einer Geschenkkarte ihren finanziellen Stress reduziert. Gerade in Zeiten steigender Kosten können solche Instrumente einen spürbaren Beitrag zur finanziellen Entlastung leisten – insbesondere dann, wenn sie Teil eines ganzheitlichen Verständnisses von Wellbeing sind.Wer finanzielle, psychologische und physische Faktoren als Teile eines grossen Ganzen begreift und angeht, sorgt für gesteigerte Leistungsfähigkeit und langfristige Bindung.

2. Anerkennung im Alltag – der wirksamste Hebel bei knappen Budgets

Mit enger werdenden Budgets verändert sich der Blick auf Incentives spürbar. Immer mehr Unternehmen setzen auf regelmässige, niedrigschwellige Formen der Anerkennung, die sich direkt in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Der Bedarf dafür ist deutlich: Vier von zehn Mitarbeitenden wünschen sich laut BHN-Studien häufigere Anerkennungen und Incentives.

Digitale Instant-Rewards, Peer-to-Peer-Formate und flexible Plattformen ermöglichen es, Wertschätzung unmittelbar sichtbar zu machen und persönlich auszudrücken. Diese kontinuierlichen Anerkennungsmomente entfalten ihre Wirkung besonders in hybrid arbeitenden und auf mehreren Standorten verteilten Teams. Sie schaffen ohne physische Präsenz Nähe und geben Mitarbeitenden das Gefühl, auch außerhalb des Büros wahrgenommen zu werden. Auf diese Weise entsteht Bindung durch Verlässlichkeit und Konsistenz. Gerade zum Jahresende, wenn Belastung und Unsicherheit häufig zunehmen, tragen solche Formate dazu bei, Motivation und Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten – mit Wirkung weit über einzelne Anlässe hinaus.

3. Von Standardlösungen zu individuellen Mitarbeitererlebnissen

Parallel dazu verändert sich das Verständnis von Employee Experience. Nach Jahren des Wandels richten HR-Verantwortliche ihren Fokus stärker auf individuelle Bedürfnisse und die tatsächlichen Lebensrealitäten der Angestellten. Flexibilität ist dabei ein zentraler Aspekt, weswegen Benefits modular aufgebaut und als Teil eines ganzheitlichen Wellbeing-Konzepts betrachtet werden sollten. Mitarbeitende erwarten hier Wahlmöglichkeiten, die zu ihrer persönlichen Situation passen und sich im Arbeitsalltag unkompliziert nutzen lassen. Personalisierung, Inklusion und individuelle Unterstützung schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeitende verstanden fühlen. Die Folgen sind Zufriedenheit, Vertrauen und langfristige Bindung.

Fazit: Wirkung entsteht durch Zusammenspiel

2026 zeigt sich, wie gut finanzielle Anreize, kontinuierliche Anerkennung und individuelle Unterstützung ineinandergreifen. Unternehmen, die diese Elemente strategisch verbinden, stärken Motivation und Zusammenhalt auch unter wirtschaftlichem Druck. Entscheidend ist eine Employee Experience, die Sicherheit, Wertschätzung und Flexibilität erlebbar macht – im Alltag und über das gesamte Jahr hinweg.