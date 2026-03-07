moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Das digitale Anlagevermögen: Warum organische  Sichtbarkeit den Firmenwert von Schweizer KMUs  messbar steigert 
David Bachetti,  Geschäftsführer der Zürcher Agent Agentur GmbH (Bild: Agent Agentur, Moneycab)
Marketingausgaben gelten in den meisten Bilanzen klassisch als Kostenpunkt. Doch im  digitalen Zeitalter findet ein strategischer Wandel statt: Wer organische Sichtbarkeit in  Suchmaschinen und KI-Modellen aufbaut, generiert nicht nur Leads, sondern schafft einen  handfesten digitalen Vermögenswert, der bei M&A-Transaktionen zunehmend ins Gewicht  fällt. 

Wenn Schweizer KMUs über die Steigerung ihres Unternehmenswertes nachdenken, fallen  meist Begriffe wie EBITDA-Margen, Maschinenparks oder Patente. Das digitale Marketing  wird hingegen oft als reiner Operations-Aufwand (OPEX) betrachtet, getrieben von monatlich  schwankenden Werbebudgets auf Google Ads oder LinkedIn. Ein strategischer Denkfehler,  wie aktuelle Entwicklungen im M&A-Markt (Mergers & Acquisitions) zeigen. 

Organischer Traffic, also Besucher, die über unbezahlte Suchergebnisse oder intelligente  Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini auf eine Website gelangen – entwickelt sich  zunehmend zu einer eigenen digitalen Anlageklasse. 

Eigenkapital aufbauen statt Sichtbarkeit mieten 

Das Prinzip dahinter basiert auf der Reduktion von Abhängigkeiten. Laut David Bachetti,  Geschäftsführer der Zürcher Agent Agentur GmbH und Gründer der spezialisierten SEO  Agentur Zürich, wird der betriebswirtschaftliche Hebel der Suchmaschinenoptimierung oft  falsch eingeordnet. 

«Viele Geschäftsleitungen glauben, SEO sei kostenlos, weil die Klickpreise wegfallen. Das ist  ein Irrtum,» erklärt Bachetti offen. «Organische Sichtbarkeit erfordert kontinuierliche  Investitionen in hochwertigen Content, saubere Technologie und Datenanalyse. Der  entscheidende Unterschied zu bezahlten Ads ist jedoch die Art des Investments: Bei  Performance-Marketing mieten Sie quasi Ihre Besucher. Drehen Sie das Budget ab, bricht  der Umsatz ein. Mit SEO bauen Sie einen nachhaltigen Unternehmenswert auf. Sie  investieren in das eigene digitale Fundament statt in fremde Werbeplattformen.» 

Aus diesem Grund spricht der Experte heute von «Search Everywhere Optimization». Ziel  ist es, in einem volatilen Umfeld (geprägt von Algorithmus-Updates) robuster zu werden,  indem das Unternehmen überall dort als Autorität gefunden wird, wo die Zielgruppe sucht – von klassisch Google über Bing bis hin zu KI-Assistenten. 

Lokale Marktmacht: Das Beispiel der Treuhandbranche 

Wie spitz diese Strategie greifen muss, zeigt sich bei B2B-Dienstleistern. Suchen vermögende  Privatkunden oder Firmen im Internet nach «Treuhand Zürich», ist die Suchmaschine und  Large Language Models wie ChatGPT und Gemini heute die erste Instanz für den  Vertrauensaufbau. Welche Kanzleien dominieren hier die Ergebnisseitel?

Solche Suchanfragen lassen sich in der Tiefe analysieren, um das tatsächliche  Umsatzpotenzial datenbasiert zu evaluieren. Wer hier organisch und über Jahre hinweg  sichtbar ist, fängt die kaufkräftige Nachfrage ab, ohne für jeden einzelnen Lead an Google  zahlen zu müssen. 

Wie digitale Autorität den Firmenwert steigert 

Unternehmen, die ihre Abhängigkeit von teuren Performance-Kampagnen durch eine starke  organische Reichweite reduzieren, senken ihre Customer Acquisition Costs (CAC) langfristig  drastisch. 

Für Investoren und potenzielle Käufer ist das in der Due-Diligence-Prüfung ein  hochrelevantes Signal. Eine Firma, die nachweislich über Jahre hinweg konstant Anfragen  über den organischen Kanal generiert, verfügt über einen strategischen Burggraben  («Economic Moat») gegenüber der Konkurrenz. Dieser planbarere Neukundenzugang  verringert das unternehmerische Risiko und rechtfertigt bei Unternehmensbewertungen oft  höhere Multiples. 

Fazit für Entscheider 

Schweizer KMUs müssen aufhören, die digitale Sichtbarkeit als reines IT oder Marketing Projekt zu betrachten. Es ist eine strategische Investition. Wer heute Budget in digitale  Autorität investiert, finanziert nicht einfach die nächste Werbekampagne – er baut den  Firmenwert von morgen auf. (AA/mc/hfu)

