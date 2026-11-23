Oosthuizen – Ob zum Jahresende, Firmenjubiläum oder nach dem erfolgreichen Abschluss eines grossen Projektes: Stetig ergeben sich Möglichkeiten, um durch wertschätzende Aufmerksamkeiten die Mitarbeiterbindung zu stärken. Das bevorstehende Jahresende bietet eine ebensolche Möglichkeit, die jedoch in eine der stressigsten Zeiten in den meisten Branchen fällt.

Neben der Beschaffung ergibt sich das Problem der zeitgleichen Übergaben an alle Mitarbeiter, was besonders in hybriden Teamstrukturen nahezu unmöglich ist. Bei einer Mischung aus Homeoffice, Urlaub und Feiertagen liegen Geschenke zwar im Büro bereit, doch die Hälfte des Teams ist an diesem Tag zu Hause.

Was die Zahlen des BFS zeigen

Heimarbeit ist in der Schweiz trotz Gegenwind auf einem Rekordhoch. Besonders die Finanzbranche sticht dabei hervor. Eine Studie von 2023 ergab, dass 38,4 Prozent der Arbeitnehmenden zumindest gelegentlich vom Homeoffice aus arbeiten. In der Finanz- und Versicherungsdienstleistungsbranche sind es mit 73,3 Prozent fast doppelt so viele Heimarbeiter. Damit arbeiten fast drei Viertel der Mitarbeiter dieser Branchen nicht im Büro, sondern zumindest gelegentlich von zu Hause aus. Bei den Zahlen sollte jedem sofort klar sein, dass ein Antreffen aller Mitarbeiter im Firmensitz äusserst unwahrscheinlich ist.

Wie das Geschenk alle erreicht

Alle Mitarbeiter für die Übergabe eines wertschätzenden Geschenks ins Büro zu beordern, nimmt zumindest einen Teil der Wertschätzung wieder raus. Es wird ein möglicherweise unverhältnismässiger Aufwand gefordert, besonders für reine Remotemitarbeiter. Die Mitarbeiter im Homeoffice auszuschliessen, sollte zu keinem Zeitpunkt eine Option darstellen.

Um alle Mitarbeiter zeitgleich zu beschenken, bleibt lediglich eine sinnvolle Option: Weg von den Sachgeschenkten und hin zum digitalen Gutschein. Der Wechsel ist nicht nur zeitgemäss, sondern auch von praktischer Natur. Das Geschenk kommt zeitgleich in digitaler, nachverfolgbarer Form als E-Mail, gepaart mit dem Firmenlogo und einer Botschaft der Geschäftsleitung, bei allen Mitarbeitenden an. Das freut nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch den Einkauf und den Personaler, der sich um die Beschaffung kümmern muss.

Gutscheine für das ganze Team

Idealerweise schenkt man digital per Mail gleichzeitig an alle mit einer Botschaft der Firma. Wenn man nicht einen bestimmten Markengutschein für das gesamte Team kaufen will, aus Rücksicht auf unterschiedliche Geschmäcker, eignen sich eine sogenannte Multibrand- oder All-in-1-Geschenkkarte. Die All-in-1 Geschenkkarte ist bei Anbietern wie Geschenkkarten.ch im Angebot und einlösbar bei einer Vielzahl teilnehmender Händler.

Bei Geschenkkarten.ch erhält man Gutscheine mit Logo oder Botschaft und Versand via E-Mail an alle. Praktisch ist die Möglichkeit, mehrere Gutscheinmal auf einmal zu bestellen. Für hybride Teams mit Remotemitarbeitern und Home-Office-Option sind digitale Gutscheine via E-Mail die sinnvollere Option zu Präsentkörben oder anderen Sachgeschenken vor Ort im Büro.

Digitaler Gutschein statt Feinkost

In der Schweiz hat sich Heimarbeit über die vergangenen Jahre als Standard etabliert, besonders in der Finanz- und Dienstleistungsbranche. Schweizer Firmen mit hybriden Teams schenken digitale Gutscheine mit Logo und Botschaft statt dem generischen Geschenkkorb mit italienischen Spezialitäten. So erreicht man per E-Mail jede und jeden, ob im Büro oder im Homeoffice. (gk/mc/hfu)