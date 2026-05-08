MICE-Destination Metzingen: Im «Schwanen» lässt es sich perfekt tagen 

Metzingen – Für Schweizer Unternehmen, die mehrtägige Workshops, Strategiemeetings oder Teamformate planen, lohnt sich ein Blick über die Grenze nach Metzingen. Die Stadt in Baden-Württemberg liegt rund zweieinhalb Stunden von Zürich entfernt und positioniert sich zunehmend als Alternative zu klassischen Tagungsdestinationen in der Schweiz und im süddeutschen Raum.

Ein Beispiel dafür ist das familiengeführte Hotel & Restaurant Schwanen. Das Vier-Sterne-Haus liegt mitten in der Outletcity Metzingen und gehört zu den am höchsten bewerteten Tagungshotels des Landes.

Fünf Tagungsräume auf insgesamt über 600 Quadratmetern bieten flexible Formate für Gruppen von 10 bis 120 Personen. Das Herzstück ist der «Work.Shop», der in die Top-10 der «Coolsten Tagungsräume Deutschlands» gewählt wurde. Die 220 Quadratmeter Fläche sind in unterschiedliche Arbeitszonen für Vorträge, Gruppenarbeit und Rückzug aufgeteilt. Die gesamte Technik wie Licht, Klima oder Medien lässt sich über ein iPad steuern. Für Präsentationen steht ein 86-Zoll-Monitor bereit, eine 600-MBit-Glasfaserleitung sorgt für zuverlässiges WLAN. Direkt an den «Work.Shop» angeschlossen ist die «Sky Lounge». Die Dachterrasse lässt sich optimal für Pausen und informelle Programmteile nutzen.

Das MICE-Angebot des «Schwanen» umfasst zudem die Räume «Schönbein» und das «Schwabenzimmer» mit direktem Zugang zum Hofgarten, «Raum 54» für vertrauliche Meetings im kleinen Kreis sowie «Markthalle» mit Klinkersteinwänden und Zugang zur Gartenlounge. Dazu kommt ein 148 Quadratmeter grossen Festsaal, der sich bei Bedarf in zwei eigenständige Räume teilen lässt. Alle Räume sind klimatisiert, mit Tageslicht und moderner Präsentationstechnik ausgestattet.

Ein weiterer Vorteil des «Schwanen»: Im hauseigenen Restaurant kocht das Team schwäbische Küche auf authentischem, gehobenem Niveau. Dabei wird auf regionale und saisonale Produkte gesetzt. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch eine vielseitige Weinauswahl aus der Region. Damit lässt sich der Arbeitstag ohne weiteren Aufwand und Ortswechsel gemütlich in der Gruppe ausklingen.

Mit 70 Zimmern und kurzen Wegen innerhalb des Hauses eignet sich das Hotel & Restaurant Schwanen insbesondere für Formate, die bewusst über den klassischen Seminartag hinausgehen. Die persönliche Betreuung durch ein festes Tagungsteam sorgt auch bei komplexeren Formaten für einen reibungslosen Ablauf. Und: Die Region bietet auch ausserhalb der Tagung viele Möglichkeiten. Die Outletcity Metzingen liegt direkt vor der Tür und ist gerade bei mehrtägigen Formaten eine willkommene Option an freien Nachmittagen. Wer es aktiver mag, findet auf der Schwäbischen Alb Wanderwege und Naturerlebnisse in unmittelbarer Nähe.