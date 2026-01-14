moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schwyz Next Workshop: Cyber-Sicherheit mit KI für KMU
(Bild: Adobe Stock, 633439867)
Von moneycab

Schwyz – Mit Cyber-Sicherheit und KI kombiniert dieser Workshop zwei dauerpräsente Themen. Dabei ist Cyber-Sicherheit ein wichtiges Ziel für Ihr KMU und KI das Mittel zum Zweck. Am Ende dieses Workshops verfügen die Teilnehmenden über einen individuellen Präventions- und Notfallplan für das eigene Unternehmen.

Zweiteiliger Workshop à jeweils 3 Stunden:
– Teil 1: Donnerstag, 26.03.2026
– Teil 2: Donnerstag, 09.04.2026

Zielpublikum

  • Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer
  • IT-Verantwortliche
  • Datenschutzbeauftragte
  • Schlüsselpersonen aus Administration, HR, Marketing

Inhalt

  • Teil 1: KMU-taugliche Massnahmen zur Minimierung von KI-gestützten Angriffen kennen,
    bewerten und für das eigene Unternehmen umsetzen.
  • Teil 2: Einen klaren, firmenspezifischen Notfall- und Reaktionsplan erarbeiten.

Referent

Marc Schmidlin, Information-Security-Spezialist, S2-Analytics

Weitere Informationen und Anmeldung …

