Schwyz Next Workshop: Cyber-Sicherheit mit KI für KMU

Schwyz – Mit Cyber-Sicherheit und KI kombiniert dieser Workshop zwei dauerpräsente Themen. Dabei ist Cyber-Sicherheit ein wichtiges Ziel für Ihr KMU und KI das Mittel zum Zweck. Am Ende dieses Workshops verfügen die Teilnehmenden über einen individuellen Präventions- und Notfallplan für das eigene Unternehmen.

Zweiteiliger Workshop à jeweils 3 Stunden:

– Teil 1: Donnerstag, 26.03.2026

– Teil 2: Donnerstag, 09.04.2026

Zielpublikum

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer

IT-Verantwortliche

Datenschutzbeauftragte

Schlüsselpersonen aus Administration, HR, Marketing

Inhalt

Teil 1: KMU-taugliche Massnahmen zur Minimierung von KI-gestützten Angriffen kennen,

bewerten und für das eigene Unternehmen umsetzen.

Teil 2: Einen klaren, firmenspezifischen Notfall- und Reaktionsplan erarbeiten.

Referent

Marc Schmidlin, Information-Security-Spezialist, S2-Analytics

