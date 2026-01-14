Schwyz Next Workshop: Cyber-Sicherheit mit KI für KMU
Schwyz – Mit Cyber-Sicherheit und KI kombiniert dieser Workshop zwei dauerpräsente Themen. Dabei ist Cyber-Sicherheit ein wichtiges Ziel für Ihr KMU und KI das Mittel zum Zweck. Am Ende dieses Workshops verfügen die Teilnehmenden über einen individuellen Präventions- und Notfallplan für das eigene Unternehmen.
Zweiteiliger Workshop à jeweils 3 Stunden:
– Teil 1: Donnerstag, 26.03.2026
– Teil 2: Donnerstag, 09.04.2026
Zielpublikum
- Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer
- IT-Verantwortliche
- Datenschutzbeauftragte
- Schlüsselpersonen aus Administration, HR, Marketing
Inhalt
- Teil 1: KMU-taugliche Massnahmen zur Minimierung von KI-gestützten Angriffen kennen,
bewerten und für das eigene Unternehmen umsetzen.
- Teil 2: Einen klaren, firmenspezifischen Notfall- und Reaktionsplan erarbeiten.
Referent
Marc Schmidlin, Information-Security-Spezialist, S2-Analytics