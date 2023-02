Neue Wege der Arbeitsplatzgestaltung: Wie Startups das Büro neu erfinden

Ratingen – Für Unternehmen und insbesondere für Startups ist ein inspirierender und produktiver Arbeitsplatz der Schlüssel für den Erfolg. Aus diesem Grund hat die Art und Weise, wie Büroräume gestaltet werden, in den letzten Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Mit innovativen Ideen wurde das traditionelle Bürokonzept mit neuen Elementen verbunden und neue Konzepte sind auf der Bildfläche erschienen.

Shared Offices, Coworking-Spaces und weitere innovative Konzepte stellen Büroeinrichter vor die Aufgabe, Raumkonzepte und Arbeitsplätze neu zu definieren. Welche Raumkonzepte erfreuen sich großer Beliebtheit und warum spielen Raumkonzepte für Startups eine zentrale Rolle?

Die Bedeutung der Arbeitsplatzgestaltung für Startups

Die Arbeitsplatzgestaltung ist ein wichtiger Faktor für die Produktivität und Zufriedenheit von Mitarbeitern in einem Unternehmen. Für Startups ist dies oftmals noch wichtiger, da sie zu Beginn zumeist nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung haben. Die richtige Gestaltung des Arbeitsplatzes und das richtige Konzept können helfen, diese Ressourcen effektiver zu nutzen.

Eine optimale Auslegung erlaubt den Mitarbeitern, ihre Aufgaben möglichst effizient zu erledigen. Dazu gehören die richtige Auswahl und Platzierung von Materialien, sowie die Einrichtung von Umgebungsfaktoren wie Licht und Raumtemperatur. Auch die Ergonomie spielt eine große Rolle, denn trotz der Möglichkeit von Homeoffice in vielen Unternehmen bevorzugen Mitarbeiter das Arbeiten vor Ort. Denn hier haben Sie einen eingestellten Schreibtisch und einen ergonomischen Bürodrehstuhl – die Sitzposition ist zumeist angenehmer als das Arbeiten am Küchentisch zu Hause.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die psychologische Wirkung. Durch eine angenehme Atmosphäre und passende Farben, Formen und Motive kann die Motivation und Kreativität deutlich gesteigert werden. Räume, in denen Mitarbeiter miteinander brainstormen können, ermöglichen die Geburt von neuen und innovativen Ideen.

Da sich jedoch nicht jedes Startup direkt ein eigenes Büro leisten kann, von dessen Vorteilen aber profitieren möchte, machen viele von den innovativen Bürokonzepten Gebrauch.

Kreative Bürokonzepte werden zunehmend beliebter

Shared Office, Coworking-Spaces oder andere kreative Bürokonzepte nehmen zu. Denn immer mehr Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, um ihre Produktivität und Innovation zu steigern, ohne einen eigenen Bürokomplex zu errichten. Einige stellen wir nachfolgend vor.

Shared Office

Shared Office ist ein Konzept, bei dem verschiedene Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsam an einem Ort arbeiten können. Dies hat verschiedene Vorteile: Zum einen können die Kosten für die Nutzung des Büros aufgeteilt werden. Schließlich mietet man nur so viel Bürofläche an, wie man tatsächlich benötigt. Zum anderen können so Netzwerke geknüpft und neue Kontakte geschlossen werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität: In einem Shared Office kann man sowohl zeitlich als auch räumlich flexibel arbeiten.

Co-Working-Space

Co-Working-Spaces sind ähnlich wie Shared Offices, mit dem Unterschied, dass man einen einzelnen Büroarbeitsplatz mieten kann, ohne dass feste Unternehmen vor Ort sind. Dies ist über einen bestimmten Zeitraum, als auch für einen einzelnen Tag möglich. Oftmals kommen hier Arbeitsgruppen in den Konferenzräumen zusammen, da alles verfügbar ist, was für kreatives Arbeiten vonnöten ist.

Kreative Raumkonzepte

Unabhängig davon, welches Bürokonzept vorliegt, lassen sich neue kreative Raumkonzepte ausmachen, die viele Chancen bieten. Kreative Räume helfen nicht nur dabei, produktiver zu arbeiten, sondern ermöglichen es dem Nutzer auch, den Arbeitsplatz nach seinen Wünschen zu gestalten. Dadurch entsteht eine angenehme Atmosphäre, die es erleichtert, effektiv zu arbeiten und gleichzeitig Spaß zu haben.

Zum Beispiel finden sich immer mehr Yoga-Räume im Büro. Hier können Kollegen gemeinsam die Mittagspause verbringen, sich austauschen und dabei Stress abbauen. Aber auch Playrooms mit Spielkonsolen, Fitnessmöglichkeiten oder Lounges lockern alte Bürokonzepte auf.

Fazit – neue Raumkonzepte als Antwort auf die Digitalisierung

Die Zukunft der Arbeitsplatzgestaltung kann man nicht oft genug betonen. Wir müssen uns von den alten Ansätzen lösen und neue Wege gehen, um die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt zu meistern. Startups haben hier eine Schlüsselrolle inne: Sie sind Vorreiter für neue Raumkonzepte, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt sind und setzen auf flexible sowie agile Arbeitsplätze, die dem modernen Arbeitsalltag entsprechen. (HAV/mc/hfu)