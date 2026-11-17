Urdorf – Eine ansprechende Verpackung schützt nicht nur das Produkt, sondern beeinflusst auch die Kaufentscheidung. Gerade für Schweizer KMU bietet sie die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wer eine Produktverpackung gestalten möchte, sollte deshalb Markenidentität, Funktionalität und gesetzliche Anforderungen miteinander verbinden.

Verpackung gestalten: Der erste Eindruck entscheidet

Im Verkaufsregal konkurrieren zahlreiche Produkte um Aufmerksamkeit. Eine durchdachte Verpackung vermittelt innerhalb weniger Sekunden, wofür eine Marke steht und welchen Nutzen das Produkt bietet.

Farben, Formen und Schrift gezielt einsetzen

Farben wecken Assoziationen und unterstreichen die Markenbotschaft. Während Grün häufig Natürlichkeit vermittelt, können dunkle Farbtöne hochwertig wirken. Eine gut lesbare Schrift und klare Gestaltungselemente erleichtern die Orientierung. KMU sollten wichtige Produktinformationen hervorheben und auf unnötige Details verzichten.

Wiedererkennung als Wettbewerbsvorteil

Ein einheitliches Verpackungsdesign stärkt die Markenidentität. Wiederkehrende Farben, Logos und Formen helfen Kunden, Produkte schneller zu erkennen. Wie sich eine Marke modernisieren lässt, ohne ihren Charakter zu verlieren, zeigt das überarbeitete Verpackungsdesign von Grether’s.

Materialwahl: Nachhaltigkeit und Funktion verbinden

Neben der Optik beeinflusst das Verpackungsmaterial den Produktschutz und die Umweltbilanz. Karton und Papier eignen sich für zahlreiche Anwendungen, während Glas oder Kunststoff andere Anforderungen erfüllen.

KMU sollten Verpackungen möglichst materialsparend gestalten, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Dass dies wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sein kann, verdeutlicht die Reduktion von Verpackungsmaterial bei HUG.

Pflichtangaben auf Verpackungen in der Schweiz

Eine attraktive Gestaltung allein genügt nicht. Schweizer Unternehmen müssen abhängig von der Produktkategorie verschiedene Kennzeichnungsvorschriften beachten.

Welche Informationen gehören auf die Verpackung?

Bei vorverpackten Lebensmitteln gehören insbesondere folgende Angaben dazu:

Sachbezeichnung des Produkts

Zutatenverzeichnis und Allergenkennzeichnung

Nettofüllmenge und Haltbarkeitsdatum

Name und Adresse des verantwortlichen Unternehmens

Herkunfts- und Nährwertangaben gemäss geltenden Vorschriften

Für andere Produktgruppen gelten teilweise abweichende Anforderungen. Unternehmen sollten diese frühzeitig prüfen und ausreichend Platz einplanen. Pflichtangaben müssen gut lesbar und verständlich bleiben.

Kennzeichnung professionell umsetzen

Etiketten verbinden wichtige Produktinformationen mit dem visuellen Markenauftritt. Neben dem Design entscheiden Druckqualität und Material darüber, wie professionell eine Verpackung wirkt.

Druckqualität und passende Etikettenformate

Scharfe Schrift, gleichmässige Farben und geeignete Oberflächen sorgen für ein hochwertiges Erscheinungsbild. Das Format muss zur Verpackungsform passen. Zudem sollten Etiketten Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Abrieb entsprechend den Einsatzbedingungen standhalten.

Wer eine Verpackung gestalten und professionell kennzeichnen möchte, sollte daher auf hochwertige Etiketten für Schweizer Unternehmen achten. Eine sorgfältige Abstimmung von Druckverfahren, Material und Format verhindert unnötige Nachbesserungen.

Verpackungsdesign vor der Produktion überprüfen

Bevor KMU grössere Stückzahlen produzieren, sollten sie Prototypen testen. Dabei helfen folgende Fragen:

Sind Markenname und Produktinformationen sofort erkennbar?

Lässt sich die Verpackung problemlos öffnen und verwenden?

Wirkt das Design neben Konkurrenzprodukten überzeugend?

Auch Rückmeldungen potenzieller Käufer liefern wertvolle Erkenntnisse. Wer eine neue Verpackung gestalten möchte, sollte deshalb zunächst Muster erstellen und unter realistischen Verkaufsbedingungen prüfen.

FAQs

Was macht eine gute Produktverpackung aus?

Eine gute Verpackung verbindet Produktschutz, ansprechendes Design, klare Informationen und hohen Wiedererkennungswert.

Welche Pflichtangaben müssen auf einer Verpackung in der Schweiz stehen?

Das hängt von der Produktkategorie ab. Für Lebensmittel gelten beispielsweise Vorschriften zu Zutaten, Allergenen, Haltbarkeit und Herkunft.

Wie können KMU Verpackungen kosteneffizient gestalten?

Standardisierte Formate, passende Druckauflagen und einheitliche Gestaltungselemente helfen, Produktionskosten zu reduzieren. (ke/mc/hfu)