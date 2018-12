Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch ohne grosse Sprünge in den Handel gestartet und notiert entgegen der vorbörslichen Signale nur leicht im Plus. Auf der positiven Seite erwähnen Analysten zwar neuerliche Hoffnungen auf eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Konkret verweisen sie auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach Gespräche bereits im Gang seien und über Treffen auf höchster Ebene nachgedacht werde.

Für etwas Erleichterung sorgt zudem, dass die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei vorerst gegen Kaution auf freien Fuss kommt. Andere Händler bleiben aber wegen der diversen politischen Risiken vorsichtiger. Sie sehen sich nun durch Mutmassungen über eine Misstrauensabstimmung bestätigt, der sich die britische Premierministerin Theresa May heute angeblich stellen muss.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht um 09.15 Uhr um 0,16 Prozent auf 8’729,13 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,04 Prozent auf 1’337,47 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16 Prozent auf 10’199,09 Zähler. Am Dienstag hatte der SMI um satte 1,92 Prozent angezogen. Zum Wochenstart war es aber um über 2 Prozent abwärts gegangen. Und in der gesamten Vorwoche war der Index um mehr als 3 Prozent getaucht.

Im Fokus stehen bei den Blue Chips die Papiere der Credit Suisse (-0,5%), weil die Grossbank einen Investorentag abhält. Die Vorabinformationen enthielten allerdings keine grösseren Überraschungen. Auch die für die kommenden zwei Jahre geplanten Aktienrückkäufe bewegen sich im Rahmen der Analystenerwartungen.

Mit den Papieren der UBS (-1,2%) geht es derweil noch etwas klarer abwärts. Verluste von mehr als 1 Prozent weisen ansonsten nur noch AMS (-2,0%) sowie Dufry und Logitech (-1,1%) aus.

Die grössten Gewinne verbuchen auf der anderen Seite Temenos (+1,6%), nachdem der Bankensoftware-Anbieter in den USA eine Firma gekauft hat. Analysten äusserten sich in ersten Kommentaren positiv über den Kauf des amerikanischen Anbieters von Produkten zur digitalen Kundengewinnung

Eine Stütze für den Gesamtmarkt sind auch moderat zulegende Schwergewichte. (awp/mc/pg)

