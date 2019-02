Zug – Die Precious Woods Gruppe hat 2018 insgesamt ein Umsatzwachstum von 3% erzielt. Das Betriebsergebnis wird aber durch ausserordentliche Aufwände in Brasilien, deren Ursachen in der Vergangenheit liegen, und Auslieferungsschwierigkeiten sowohl in Gabun als auch in Brasilien negativ beeinflusst, wie .

Während der Umsatz Precious Woods Gabon 5% unter dem Vorjahreswert liegt, erzielte Precious Woods Amazon einen Umsatzzuwachs von 20%.

Erschwerte Verschiffungsbedingungen

Im Geschäftsjahr 2018 litt Precious Woods im ersten Halbjahr unter erschwerten Verschiffungsbedingungen aus Brasilien und im zweiten Halbjahr aus Gabun. Ab Juni normalisierte sich die Situation im Hafen von Manaus, jedoch konnte mangels Container- und Hafenverfügbarkeit seit September nicht die gesamte Produktionsmenge aus Gabun exportiert werden. Durch den fehlenden Umsatz von rund 3 Mio Euro und den damit verbundenen tieferen Margen sank das Betriebsergebnis in Gabun im Vergleich zum Vorjahr.

Alte Rechtsfälle belasten

Das Betriebsergebnis in Brasilien konnte beträchtlich gesteigert werden. Das Resultat wurde jedoch durch Einmalbelastungen, die auf Rechtsfälle aus den Jahren 2008 bis 2013 zurückzuführen sind, stark negativ beeinflusst. Das Management geht davon aus, dass solche grossen Anpassungen in Zukunft nicht mehr notwendig sind.

Das Working Capital hat sich aufgrund der Auslieferungsverzögerungen nochmals verschlechtert und liegt bei 35.5% des Umsatzes (Normalniveau 27%). Dies führte zu einer übermässigen Kapitalbindung von 5 Mio Euro.

2019 liegt der Fokus auf gesteigerten Verarbeitungsmengen an beiden Standorten und Investitionen in die Produktionskapazität. Dies wird nach Erwartung des Unternehmens zu Umsatz- und Rentabilitätszuwachs führen. (mc/pg)

Precious Woods

