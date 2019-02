Weleda-Ernte von Bio-Zitronen in Sizilien. (Copyright: Weleda AG/Fotograf Michael Peuckert)

Arlesheim – Weleda, der Hersteller von Naturkosmetika und anthroposophischen Arzneimitteln, hat 2018 ihren Umsatz um 2,7 Prozent gesteigert. Ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 4,7 Prozent.

Der konsolidierte, provisorische Umsatz der Weleda Gruppe betrug im Jahr 2018 rund 412 Mio Euro nach 401 Mio Euro im Vorjahr.

Die wichtigsten Fakten zur Umsatzentwicklung auf einen Blick im Vergleich zum Vorjahr:

Bei der Naturkosmetik erhöhte sich der Umsatz weltweit um 5,2 Prozent (ohne Wechselkurseffekte um 6,7 Prozent) auf rund 308 Mio. Euro. Die Internationalisierung ist hier wesentlicher Wachstumstreiber. Während die Umsätze in D-A-CH um rund 1,0 Prozent auf 157 Mio. Euro stiegen, konnten die Regionen Nordamerika, Westeuropa und Zentral-/Osteuropa zweistellig zulegen.

Bei den Arzneimitteln lag der Umsatz mit rund 105 Mio. Euro 3,5 Prozent unter Vorjahresniveau (ohne Wechselkurseffekte bei -0,6 Prozent). Sowohl die D-A-CH Region als auch Westeuropa verzeichneten leichte Umsatzrückgänge. Die Region Südamerika wuchs ohne Wechselkurseffekte zweistellig.

Ende 2018 lag das Nettofinanzguthaben von 36 Mio. Euro (Flüssige Mittel abzüglich verzinslicher Finanzverbindlichkeiten) leicht unter Vorjahresniveau. Die Finanzverbindlichkeiten aus den Vorjahren konnten zum Jahresende komplett abgebaut werden.

Auch für 2019 Wachstum erwartet

Für das Jahr 2019 erwartet Weleda auch durch die Einführung von Neuprodukten und der Fortführung der Internationalisierungsstrategie weiteres Wachstum in der Naturkosmetik und ein stabiles Geschäft bei den Arzneimitteln. (mc/pg)

