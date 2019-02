Zürich – Bereits 2017 lancierte BDO ihre digitale Plattform „HelloNina.ch“, die in der Zwischenzeit eine feste Institution für Startups und KMUs geworden ist. Neben den bereits vorhandenen Erklärvideos, Erfahrungsvideos von Gründer/innen und weiterführenden Links zu Unternehmensthemen bietet HelloNina nun ab sofort neben einem grossen Expertenteam persönliche und mit Chatbot-Technologie hinterlegte Beratung zu wichtigen Unternehmerthemen wie z.B. Business-Start, Teamausbau, Finanzen und Kundenakquise. Und das Beste: diesen Service gibt es rund um die Uhr.

Mit diesem Schritt will HelloNina die digitalen Möglichkeiten in ihrer Startup- und KMU- Beratung ausschöpfen; insbesondere, um den Ansprüchen ihrer Zielgruppen gerecht zu werden. Ein progressiver Ansatz, der es Gründern und Unternehmern ermöglicht, sich im bürokratischen und regulatorischen Dschungel möglichst effizient und schnell zurecht zu finden. Ausserdem trifft die Verfügbarkeit rund um die Uhr den allgemeinen Zeitgeist.

“Mit HelloNina erfahren wir eine professionelle Betreuung unserer Buchhaltung seit Beginn unserer Zusammenarbeit. Fachlich ist das Expertenteam in der Lage uns komplexe finanzielle Sachverhalte einfach und effizient zu erklären und uns administrativ zu entlasten. Zugleich bringt HelloNina digitalswitzerland mit ihrer fortschrittlichen, agilen Vorgehensweise im Rahmen der Digitalisierung weiter.“ bestätigt Nicolas Bürer, Managing Director, digitalswitzerland.

Markus Helbling, Mitglied der Geschäftsleitung BDO und Verwaltungsratspräsident HelloNina AG, unterstreicht: “Beratung muss heutzutage nicht nur effizient und individuell sein,sondern auch orts- und zeitunabhängig. HelloNina bietet genau diese Form von Beratung. Mit Startup- und Business-Informationen sowie umfangreichen Tipps & Tools erleichtert HelloNina den Alltag von Unternehmern. Gemeinsam unterstützen Chatbot-Technologie und Experten Startups vor und nach der Gründung. Damit verbinden wir die Vorteile von der Zusammenarbeit von Bots und Mensch zu Gunsten unserer Kunden. So definieren wir fortschrittlichen Kundenservice im digitalen Zeitalter.”

„Durch die Digitalisierung stehen die meisten Unternehmen vor zahlreichen spannenden Veränderungen. Die Nutzung eines Beratungs-Chatbots, kann ein wesentlich unterstützender Bestandteil davon sein, denn die Kommunikation mit Kunden erfolgt prozessbasiert, interaktiv sowie orts-und zeitunabhängig. HelloNina ermöglicht BDO Online-Dienstleistungen für Startups und KMUs agil und innovativ zu entwickeln und weiter auszubauen,“ sagt Werner Schiesser, CEO, BDO Schweiz.

Vor diesem Hintergrund arbeitet das HelloNina-Team mit Hochdruck an der Weiterentwicklung ihrer digitalen Beratung, um den Chatbot-Dialog mit Kunden laufend weiter zu entwickeln. (mc)

HelloNina

BDO

Über HelloNina AG

Die HelloNina AG wurde 2017 als Tochtergesellschaft der BDO Schweiz gegründet. Die Online Plattform von HelloNina unterstützt Startups, Unternehmer und KMUs mit Multimedia-Inhalten, chatbot-basiertem Kundendialog sowie individueller Experten-Beratung. Diese Dienstleistungen umfassen die vier Business-Bereiche „Business starten“, „Finanzen“, „Team ausbauen“ und „Kunden finden“.

Mit 33 Niederlassungen und mehr als 1000 Mitarbeitenden ist BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, erste Adresse in der Schweiz für mittelgrosse und kleine Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung, Unternehmensberatung, Informatik sowie Immobilien an.