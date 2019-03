Washington – Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinserwartungen deutlich nach unten angepasst. Wie aus den am Mittwoch nach der geldpolitischen Sitzung veröffentlichten Zinsprognosen der Notenbanker hervorgeht, wird in diesem Jahr keine Zinsanhebung mehr erwartet. Zur Jahreswende hatte die Fed noch zwei Anhebungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Für kommendes Jahr wird eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

Die Zinsprognosen der Notenbank ergeben sich aus den Erwartungen der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC. Sie gelten an den Märkten als wichtiges Signal, wohin die Notenbank mittelfristig mit ihrer Geldpolitik steuert.

Leitzins unverändert

Zuvor hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins am Mittwoch wie von Experten erwartet nicht verändert. Das Zielband für den Leitzins „Fed Funds Rate“ verharre bei 2,25 bis 2,50 Prozent, teilte die Fed in Washington mit. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Im vergangenen Jahr hatte die Fed vier Mal die Zinsen angehoben. Die letzte Erhöhung im Dezember war die neunte Anhebung seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Zuletzt hat der Notenbankvorsitzende Jerome Powell für das laufende Jahr einen abwartenden Kurs signalisiert. (awp/mc/ps)

Federal Reserve Board