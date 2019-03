St. Gallen – Anlässlich des «START Summit» ist Kilian Wagner stellvertretend für das Unternehmen VIU zum «HSG Gründer des Jahres 2019» gekürt worden. Der Preis der Werner Jackstädt-Stiftung ist mit 10’000 Schweizer Franken dotiert.

Kilian Wagner hat sich 2013 mit der Gründung von VIU die Aufgabe gestellt, den Brillenmarkt zu revolutionieren. Seine VIU-Brillen werden in der Schweiz gestaltet und anschliessend in einem italienischen Familienbetrieb in den Dolomiten handgefertigt. VIU hat sich seither als Vorreiter im Bereich «Eyewear» etabliert. Im 3D-Druckverfahren stellt die Firma auch die so genannte «Archetypes Collection» aus Polyamidstaub her. VIU bedient die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit mehr als 300 Mitarbeitenden über 100’000 Kunden. Ein Markteintritt in Dänemark, Schweden und England ist für 2019 vorgesehen.

HSG Gründerinnen und Gründer des Jahres 2011 bis 2018

In den Vorjahren erhielten den Preis:

Valentin Stalf, Gründer der Smartphone-Bank «N26» (2018)

Lea von Bidder, Erfinderin des Fruchtbarkeits-Armbandes «Ava» (2017)

«on»-Laufschuh-Erfinder Caspar Coppetti (2016)

Laura Behrens Wu (2015), Gründerin des Versandsoftware-Unternehmens «Shippo»

Alexander Graubner-Müller (2014), Gründer der Minikredite-Plattform «Kreditech»

«Soma Analytics»-Gründer Johann Huber (2013) mit seiner Anti-Stress-App

«DeinDeal.ch»-Gründer Adrian Locher (2012)

Dr. Alexander Ilic (2011), Gründer der Firma «Dacuda», die eine Scanner-Computermaus entwickelt hat

Die Jury-Mitglieder des Gründerwettbewerbs 2019

Prof. Dietmar Grichnik, Professor für Entrepreneurship an der HSG

Dr. Charlotta Sirén, Assisstenzprofessorin für strategisches Entrepreneurship an der HSG

Dr. Manuel Hess, Leiter St.Galler Startup Navigator Lab

Diego Probst, Leiter [email protected]

VIU

Weitere Informationen zum Gründerkongress «START Summit»v