Zürich – Die Unternehmensberatung Staufen.Inova hat am 1. April 2019 ihren Firmensitz von Wollerau nach Zürich neben die Überbauung Europaallee verlegt. Mit der Raumgestaltung und -nutzung leben die rund 30 Berater die Transformation vor, die sie ihren Kunden empfehlen.

Der Ort ist so speziell, dass er seinen eigenen Namen verdient hat: «R11» steht auf dem Logo, die Kurzform für Reitergasse 11, die erste Querstrasse der Lagerstrasse. Dort, im historischen Eckhaus, haben die Transformationsberater für die mittelständische Industrie von Staufen.Inova eine neue Arbeitswelt geschaffen. R11 steht als Synonym für vernetztes, kollaboratives Arbeiten. Der Ort wird zum Dreh- und Angelpunkt für dynamisches, kreatives und agiles Schaffen von Beratern, Partnern und Kunden. Vorleben, was anderen empfohlen wird, lautet das Motto. Das Ökosystem mit offenen Arbeitsplätzen und Begegnungszonen vermittelt die Aufbruchstimmung, die heute in der Wirtschaft herrscht.

Offene Zusammenarbeit und spontane Interaktion

«Wir sprechen nicht nur über Transformation – wir schaffen sie! Und damit fangen wir bei uns an», sagt Co-Geschäftsführer Jürg Hodel. «Wir leben vor, was wir vermitteln. Alle Beratung zielt darauf ab, besser für die Zukunft gerüstet zu sein. Und in der Zukunft wird die Interaktion im Netzwerk den Erfolg bestimmen.» Gleichzeitig mit Staufen.Inova beziehen auch die Vetica Group und Cleantech21 die neue Arbeitswelt. Die offene Zusammenarbeit und spontane Interaktion ohne Türen und Wände geht also über die Firmengrenzen hinaus. (SI/mc/hfu)

