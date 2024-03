Accenture lanciert für seine Kunden KI-native Lernplattform LearnVantage

Zürich – Accenture hat vor Kurzem den Start von Accenture LearnVantage bekannt gegeben. Accenture LearnVantage bietet Kunden umfassende technologische Lern- und Trainingsservices, die sie dabei unterstützen, ihre Mitarbeitenden in den Bereichen Technologie, Daten und KI zu schulen und zu qualifizieren, um ihre Organisationen neu zu erfinden und einen höheren Geschäftswert zu erzielen.

Der neue Service soll Führungskräften in verschiedenen Branchen und Behörden dabei helfen, schnell Lücken bei relevanten Fähigkeiten zu identifizieren, die durch technologische Fortschritte entstehen, und anschliessend das branchenspezifische Training bereitzustellen, das benötigt wird, um diese Lücken schnell und umfassend zu schliessen. Dies beinhaltet hochgradig personalisierte Lernerfahrungen für eine Vielzahl von technischen und geschäftlichen Anwendern, von spezialisierten KI- und Datenwissenschafts-, Cloud- und Cybersicherheitsschulungen für IT-Fachleute bis hin zu Gen-KI-Schulungen für Vorstands- und Führungskräfte sowie Geschäftsleute.

Investitionen von 1 Mrd. Dollar

Über einen Zeitraum von drei Jahren wird Accenture 1 Milliarde US-Dollar in Accenture LearnVantage investieren und hat zudem die Übernahme von Udacity vereinbart, um auf der umfassenden Erfahrung von Accenture im Bereich Lernen und Ausbildung aufzubauen und der steigenden Nachfrage nach Technologiekenntnissen, einschliesslich generativer KI, gerecht zu werden. Laut Accenture-Studien geben Führungskräfte an, dass ihre grösste Herausforderung darin besteht, ihre Belegschaft weiterzubilden, wobei bereits 51 Prozent der Unternehmen die negativen Auswirkungen des zunehmenden IT-Fachkräftemangels spüren. Darüber hinaus geben 94 Prozent der Arbeitnehmenden an, dass sie neue Fähigkeiten erlernen möchten, um mit generativer KI arbeiten zu können, aber nur 5 Prozent der Unternehmen bieten KI-Schulungen in grossem Umfang an.

«Wir unterstützen unsere Kunden tatkräftig dabei, ‹Talententwickler› zu werden – wobei Menschen im Mittelpunkt ihrer Neuerfindung durch Technologie, Daten und KI stehen. Ein wesentlicher Teil davon ist die Investition in branchenspezifische Schulungen und die Entwicklung von Technologiekompetenzen», erklärt Julie Sweet, Vorstandsvorsitzende und CEO von Accenture. «Wir skalieren die umfassenden Fähigkeiten von Accenture als erstklassige Lernorganisation, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre geschäftlichen Wachstumsziele zu erreichen und ihre Mitarbeitenden in die Lage zu versetzen, die relevanten Fähigkeiten zu entwickeln, die sie benötigen, um die Chancen des technologischen Wandels optimal zu nutzen.»

Accenture hat bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, ihre Belegschaft für die Neuausrichtung ihres Geschäfts zu qualifizieren, darunter auch das Biopharmaunternehmen Merck, das ausserhalb der USA und Kanadas unter dem Namen MSD bekannt ist.

«Digital, Daten, Analytik und KI durchdringen jeden Bereich unseres Unternehmens, da Technologie eine zentrale Rolle bei der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Medikamenten und Impfstoffen für Patienten spielt», sagt Dave Williams, Executive Vice President, Chief Information & Digital Officer bei Merck. «Um unser Versprechen einzulösen, modernste Wissenschaft einzusetzen, um Leben weltweit zu retten und zu verbessern, investieren wir in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Gemeinsam mit Accenture haben wir ein wegweisendes Trainingsprogramm zu generativer KI für unsere Mitarbeitenden ins Leben gerufen, um erstklassige Führungskräfte für den Digitalbereich auszubilden.»

Accenture investiert jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar in eine Vielzahl von Schulungs- und Weiterbildungsmassnahmen für seine mehr als 700’000 Mitarbeitenden und bietet jährlich rund 40 Millionen Schulungsstunden an. Durch diese Schulungen strebt Accenture beispielsweise an, die Anzahl hochqualifizierter Fachkräfte im Bereich Daten und KI auf 80’000 zu verdoppeln, während das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 Schulungen für 250’000 Technologieexperten durchführt. Accenture hat bereits mehr als 600’000 Mitarbeitenden in den Grundlagen der KI geschult.

Accenture hat in die Entwicklung einer KI-nativen Lernplattform investiert, die sich nahtlos in bestehende Lernplattformen von Unternehmen integrieren lässt. Mit Hilfe eines KI-Empfehlungssystems kuratiert die Plattform die besten Lerninhalte von Accenture und Drittanbietern, um eine personalisierte Lernerfahrung anzubieten, die sich an den vorrangigen Lernbereichen orientiert.

Accenture LearnVantage wird massgeschneiderte Technologie-Lernprogramme, spezialisierte, vorgefertigte Technologie-Akademien, Zertifizierungsdienste für das Lernen im Ökosystem sowie Managed Services für die eigenen Lernkapazitäten des Kunden anbieten. LearnVantage wird auch Nanodegrees, zertifizierte Online-Programme, die Benutzern praktische Erfahrungen und branchenrelevante Fähigkeiten in spezialisierten Bereichen bieten.

Die Übernahme von Udacity wird die Kompetenzen von Accenture bei der Integration von eigenen Inhalten, Expertendienstleistungen und skalierbarer Lerntechnologie ergänzen und passt zu Accentures langjährigem Ansatz des Lernens durch formales Training, Learning by Doing und Coaching durch Expert:innen. Udacity bietet lokalisierte Kurse in mehreren Sprachen an, darunter Englisch, Arabisch, Koreanisch und Spanisch. Die mehr als 230 Expert:innen von Udacity werden Teil von Accenture LearnVantage werden. Das gesamte Angebot von Accenture LearnVantage wird nach Abschluss der Übernahme im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.

Zusammenarbeit mit Tech-Ökosystempartnern

Accenture LearnVantage wird mit Technologie-Ökosystempartnern zusammenarbeiten, darunter Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft, um gemeinsame Kunden mit generativen KI-Inhalten, branchenspezifischen Technologietrainings und Cloud-Zertifizierungen zu versorgen. Darüber hinaus wird das Unternehmen mit anderen erstklassigen Lernpartnern wie Pluralsight, Coursera, Workera und Skillsoft zusammenarbeiten.

«Der rasante Aufstieg der generativen KI hat den Bedarf unserer Kunden erhöht, ihre Mitarbeitenden in den Bereichen Cloud, Daten und KI aus- und weiterzubilden, während sie ihren digitalen Kern aufbauen, der für eine Neuerfindung unerlässlich ist», sagt Kishore Durg, globaler Leiter von Accenture LearnVantage. «Accenture LearnVantage wird unsere Kunden nicht nur dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele voranzutreiben, sondern auch ihren Mitarbeitenden helfen, die Fähigkeiten aufzubauen, die sie für die nächsten Wellen des technologischen Wandels benötigen.» (Accenture/mc)