Wallisellen – NetApp, der Datenmanagement-Sspezialist in der Hybrid Cloud, ist zum Google-Cloud-Technologiepartner 2018 für Infrastruktur ernannt worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Events „Google Cloud Next ’19“ in San Francisco verliehen. .

Sie würdigt die Leistungen von NetApp für das Google-Cloud-Ökosystem, und dass NetApp die Nutzer dabei unterstützt, ihre Anwendungen schnell und unkompliziert in der Google Cloud zu entwickeln und auszuführen. Die gemeinsam entwickelte Lösung NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform bietet Nutzern einen leistungsstarken, cloud-basierten, ganzheitlichen Storage-Service für laufende Anwendungen, Analytics und DevOps in der Google Cloud. Unabhängig davon, ob die branchenspezifischen Unternehmensanwendungen und Workloads aus dem Energie-, Unterhaltungs-, oder Biowissenschaftssektor stammen – hohe Leistung und Verfügbarkeit in dateibasierten Interfaces sind dank den NFS- und SMB-Protokollen der Cloud Volume Services in Sekundenschnelle hergestellt. Mehr als 30 renommierte globale Unternehmen nutzen den Service bereits, um ihre Workloads bis zu zehnmal schneller und mit bis zu achtmal höherer Leistung als mit vergleichbaren Lösungen in die Google Cloud zu übertragen.

„Google Cloud und NetApp Cloud Volumes haben uns den Transfer hochkomplexer Workloads erleichtert, von denen wir ursprünglich dachten, dass es Monate oder Jahre dauern würde, sie zu überarbeiten“, sagte Jon Latshaw, Vice President, Cloud Services bei Cardinal Health.

„Es ist eine grosse Ehre für uns, von Google Cloud als Technologiepartner des Jahres 2018 für Infrastruktur ausgezeichnet zu werden“, so Anthony Lye, Senior Vice President und General Manager Cloud Data Services bei NetApp. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, so eng mit dem Google-Cloud-Team zusammenzuarbeiten. Die Kombination von NetApps führenden Cloud-Services und Google Clouds Leitinstanz in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Analytics und Machine-Learning fördert das Wachstum bei unseren datengetriebenen Kunden, denen wir damit noch mehr Möglichkeiten bieten, ihre Anwendungen in die Cloud zu übertragen.“

„Wir freuen uns sehr darüber, NetApp als Google-Cloud-Technologiepartner des Jahres 2018 für Infrastruktur für ihre innovative Arbeit im Namen der Google-Cloud-Kunden auszuzeichnen“, sagte Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President Global Partner Ecosystem bei Google Cloud. „Unser Partnernetzwerk treibt weitreichende Innovationen voran, und die Lösungen von NetApp für Daten-Services und zentrale Infrastruktur sind ein gutes Beispiel dafür. Wir sind stolz darauf, NetApp diese Auszeichnung zu verleihen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“ (NetApp/mc)

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale Transformation. Gemeinsam mit unseren Partnern helfen wir Unternehmen weltweit, das volle Potenzial ihrer Daten auszu­schöpfen und so ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutreiben und Betriebsabläufe zu optimieren.

