Oracle erweitert Multicloud-Funktionen mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure

Oracle CloudWorld, Las Vegas – Oracle arbeitet mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure zusammen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Anwendungsmigrationen und -modernisierungen zu beschleunigen. Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure, und Oracle Database@Google Cloud bieten Kunden direkten Zugriff auf Oracle Database-Services, die auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ausgeführt und in den Data Centern von AWS, Google Cloud und Microsoft Azure bereitgestellt werden. Um die steigende Nachfrage nach Oracle Database-Services auf OCI zu bedienen, wird Oracle mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure zusammenarbeiten, um die Verfügbarkeit weltweit zu erhöhen.

„Wir arbeiten mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure zusammen, um Kunden dabei zu helfen, die Cloud-Migration, Multicloud-Bereitstellung und Verwaltung zu vereinfachen“, sagte Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. „Vor wenigen Jahren war dies im Cloud-Bereich noch undenkbar und gemeinsam können wir unseren Kunden die Flexibilität bieten, mehrere Clouds zu nutzen. Kunden können jetzt schnell und einfach Services von AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und OCI kombinieren, um Durchbrüche in der Cloud voranzutreiben.“

Einführung von Oracle Database@AWS auf der Oracle CloudWorld

Oracle Database@AWS ist ein neues Angebot, das Kunden den Zugriff auf Oracle Autonomous Database auf dedizierter Infrastruktur und auf Oracle Exadata Database Service innerhalb von AWS ermöglicht. Oracle Database@AWS wird den Kunden eine einheitliche Erfahrung zwischen OCI und AWS bieten. Dies ermöglicht eine vereinfachte Datenbankverwaltung, Abrechnung und Kundenbetreuung. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, Unternehmensdaten in Oracle Database nahtlos mit Anwendungen zu verbinden, die auf Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Analytics-Services oder den fortschrittlichen AWS-Services für künstliche Intelligenz (AI) und maschinelles Lernen (ML) laufen, einschliesslich Amazon Bedrock.

Mit direktem Zugriff auf Oracle Exadata Database Service auf AWS, einschliesslich Oracle Autonomous Database auf dedizierter Infrastruktur und Workloads, die auf Oracle Real Application Clusters (RAC) laufen, ermöglicht Oracle Database@AWS den Kunden, alle ihre Unternehmensdaten zusammenzuführen, um bahnbrechende Innovationen zu schaffen. Das neue Angebot bietet eine Netzwerkverbindung mit geringer Latenz zwischen Oracle Databases und Anwendungen auf AWS. Dadurch können Kunden von Oracle Autonomous Database, einem vollständig automatisierten und verwalteten Oracle Database-Service, sowie von der Leistung, Verfügbarkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz des Oracle Exadata Database Service profitieren und gleichzeitig die Vorteile von AWS in Bezug auf Sicherheit, Agilität, Flexibilität und Nachhaltigkeit geniessen.

Kunden profitieren ausserdem von einem vereinfachten Beschaffungsprozess über AWS Marketplace, der es ihnen ermöglicht, Oracle Database-Services unter Verwendung ihrer bestehenden AWS-Verpflichtungen zu erwerben und ihre vorhandenen Oracle Lizenzvorteile zu nutzen, darunter Bring Your Own License (BYOL) und Rabattprogramme wie Oracle Support Rewards (OSR). Weitere Informationen zu den aktuellsten Neuigkeiten zu Oracle Database@AWS finden Sie hier.

Oracle Database@Azure ist jetzt in sechs Azure-Data-Centern verfügbar

Um der starken Kundennachfrage weltweit gerecht zu werden, wird Oracle Database@Azure bald in 15 weiteren Regionen verfügbar sein, darunter Brazil South, Central India, Central US, East US 2, Italy North, Japan East, North Europe, South Central US, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, United Arab Emirates North, West Europe, West US 2 und West US 3.

Oracle betreibt und verwaltet derzeit Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service, die auf OCI in sechs Microsoft Azure-Regionen ausgeführt werden, darunter Australia East, Canada Central, East US, France Central, Germany West Central und UK South.

Kunden können Oracle Database@Azure als völlig neuen Service oder unter Nutzung ihrer bestehenden Azure-Verpflichtungen bzw. Rabattprogramme erwerben. Zudem können sie die Vorteile ihrer vorhandenen Oracle Lizenz nutzen, wie etwa Bring Your Own License (BYOL) und Oracle Support Rewards. Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service sind mit individuellen Kostenvoranschlägen über private Angebote erhältlich. Oracle Autonomous Database ist jetzt auch als Pay-as-you-go-Modell verfügbar und bietet Kunden die Flexibilität, innerhalb von Minuten eine vollständig verwaltete Datenbank bereitzustellen. Weitere Informationen zu den aktuellsten Neuigkeiten zu Oracle Database@Azure finden Sie hier.

Oracle Database@Google Cloud ist jetzt allgemein verfügbar

Oracle Database@Google Cloud ist jetzt allgemein in vier Google Cloud-Regionen in den USA und Europa verfügbar. Kunden können jetzt Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service auf OCI in Google Cloud-Data-Centern in den Regionen U.S. East (Ashburn), U.S. West (Salt Lake City), U.K. South (London) und Germany Central (Frankfurt) ausführen. In den kommenden Monaten wird dies auf viele weitere Regionen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika ausgeweitet.

Oracle Database@Google Cloud bietet Kunden erstmals direkten Zugriff auf Oracle Database-Services, die auf OCI ausgeführt und in Google Cloud-Data-Centern bereitgestellt werden. Dies ermöglicht Kunden, die branchenführende Datenbank- und Exadata-Technologie von Oracle zu nutzen, um Innovationen zu beschleunigen und neue Anwendungen zu entwickeln. Darüber hinaus können Kunden mithilfe der branchenführenden Oracle Database problemlos neue Cloud-Anwendungen erstellen oder ihre bestehenden Datenbanken und Anwendungen von Oracle zu OCI migrieren, die in der Google Cloud ausgeführt werden, und dabei den Kauf und die Verwaltung der Cloud vereinfachen.

Beispielsweise können Kunden Oracle Database-Services unter Verwendung ihrer vorhandenen Google Cloud-Verpflichtungen erwerben und ihre vorhandenen Oracle Lizenzvorteile nutzen, wie etwa Bring Your Own License (BYOL) und Oracle Support Rewards. Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service sind mit individuellen Kostenvoranschlägen über private Angebote erhältlich. Zudem bietet Oracle Autonomous Database auch nutzungsbasierte Preise und ermöglicht Kunden, innerhalb von Minuten eine vollständig verwaltete Datenbank bereitzustellen. Weitere Informationen zu den aktuellsten Neuigkeiten zu Oracle Database@Google Cloud finden Sie hier. (Oracle/mc/ps)