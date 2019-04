Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tatet sich nach einem verhaltenen Start am Donnerstagvormittag in die Gewinnzone vor. Es fehle aber an Impulsen, sagten Händler. Weder die US-Notenbank, noch die Europäische Zentralbank hätten den Markt stärker beeinflussen können. Zudem stimmten negative Vorgaben aus Asien, wo Konjunktursorgen den Risikoappetit gedämpft hatten, die Anleger vorsichtig. Dafür sei der Brexit ein wenig in den Hintergrund gerückt. Grossbritannien hat einen Aufschub bis zum 31. Oktober erhalten. Damit sei wenigstens für den Moment die Gefahr eines ungeordneten Brexit vom Tisch, sagt ein Händler.

Ob von der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington kursbewegende Impulse kommen, steht noch aus, heisst es am Markt. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bräuchte es Fortschritte bei den Verhandlungen im Handelsstreit der USA mit China, heisst es. Am Nachmittag werden ausserdem noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung und die Erzeugerpreise veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.20 Uhr 0,12 Prozent höher bei 9’567,36 Punkten. Während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17 Prozent auf 11’428,34 Punkte steigt, legt der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) 0,15 Prozent auf 1’477,14 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Aktien legen 23 zu und sieben verlieren an Wert.

Gefragt sind die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Swatch (+2,2%) und Richemont (+1,3%). Händler verweisen auf den besser als erwarteten Zwischenbericht des Konkurrenten LVMH und eine positive Studie von SocGen über den Weltmarktführer. LVMH steigerte den Umsatz aus eigener Kraft um elf Prozent. Analysten äusserten sich zudem positiv über die weiteren Aussichten der Branche.

Bei den zyklischen Firmen sind Adecco (+1,3%), Clariant (+0,7%), Temenos (+0,8%), LafargeHolcim (+0,6%) und Kühne + Nagel (+0,4%) stärker gefragt.

Auf Erholungskurs sind zudem die Aktien der Banken Julius Bär (+0,7%), Credit Suisse (+0,7%) und UBS (+0,4%).

Bei den Schwergewichten fallen Novartis (+0,8%) auf, die ihre Gewinne kontinuierlich ausbauen und sich damit von den Kurseinbussen seit der Alcon-Abspaltung erholen. Das Plus des Gesamtmarktes ist damit zu einem Grossteil Novartis geschuldet.

Die anderen beiden Index-Riesen Nestle (-0,4%) und Roche (-0,1%) geben dagegen nach.

Auch die Papiere des Börsenneulings Alcon (-2,2%) geben nach der Abspaltung von Novartis erneut nach. Der Titel setze die Konsolidierung fort, heisst es am Markt. Der Markt sei noch nicht bereinigt und die zum Teil deutlich auseinandergehenden Meinungen der Analysten sorgten ebenfalls für Volatilität am Markt. „Das braucht jetzt noch seine Zeit, bis das Gleichgewicht gefunden ist“, sagt ein Börsianer. Die Kursziele der Analysten reichen von 47 bis 67 Franken die Empfehlungen gehen von ‚Übergewichten/Kaufen‘ bis ‚Verkaufen/Untergewichten‘.

AMS (-1,05%) machen laut Händlern die chinesischen Konjunktursorgen ein wenig zu schaffen, heisst es am Markt. Zudem reduzierte Barclays die Gewinnschätzungen deutlich.

Schwächer sind ausserdem Lonza (-0,4%) und Swiss Re (-0,1%). Sika sinken 0,2 Prozent und machen damit die Dividendenzahlung mehr als wett.

Am breiten Markt stechen Barry Callebaut mit einem Plus von drei Prozent heraus. Der Schokoladehersteller hat im ersten Halbjahr die Markterwartungen übertroffen.

Georg Fischer steigen um 2,0 Prozent auf 988,50 Franken. Credit Suisse hat das Kursziel auf 1’220 von 1’150 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Die Aktie von Sunrise gewinnt ein Prozent. Händler verweisen auf die Generalversammlung der Nummer Zwei im Schweizer Telekommarkt vom Vortag. Die Aktionäre haben sich gegen eine Verlängerung des genehmigten Aktienkapital ausgesprochen.

Einen Rücksetzer um sechs Prozent oder 0,82 Franken auf 12,70 Franken verzeichnen Oerlikon. Die Anteile werden ex-Dividende von 1,0 Franken gehandelt.

Idorsia verlieren 1,7 Prozent auf 18,62 Franken. Vontobel hat das Preisziel auf 17,50 von 20 Franken gesenkt. Die Empfehlung lautet ‚Hold‘. (awp/mc/pg)

