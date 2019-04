Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Zum positiven Start haben laut Händlern vor allem gute Vorgaben aus China beigetragen. Während die Wall Street am Vorabend ein wenig den Schwung vermissen liess, ging es am Morgen in Asien mehrheitlich bergauf. Als Grund für die positive Entwicklung machten Marktteilnehmer dort weitere Hoffnung auf Fortschritte bei den globalen Handelsstreitigkeiten aus.

Neue Impulse könnten im Tagesverlauf zudem von der in den USA weiter voranschreitenden Berichtssaison kommen. Nach dem Mittag werden dort die Zahlen von Johnson & Johnson und der Bank of America erwartet. Letztere rundet den Reigen der jüngsten Resultate aus dem US-Bankensektor ab. Die Schweizer Banken werden ihre Quartalszahlen nächste Woche präsentieren.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,34 Prozent auf 9’546,48 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) legt derweil um 0,31 Prozent auf 11’463,47 und der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) um ebenfalls 0,31 Prozent auf 1’488,18 Zähler zu. Von den 30 Top-Werten stehen 22 im Plus, sieben im Minus und einer (SGS) unverändert.

Weiter im (positiven) Fokus stehen Alcon (+1,3%). Der Augenheilmittelkonzern hat mit dem US-Vermögensverwalter Blackrock sowie der US-Investmentmanager Capital zwei neue Grossaktionäre gemeldet. Entstanden sind die Beteiligungen letzte Woche durch die Abspaltung von Novartis. Beide waren Aktionäre bei Novartis, haben ihre Alcon-Beteiligung nach der Abspaltung aber etwas aufgestockt. Am Vortag hatte die Alcon-Aktie – unter anderem dank einer Empfehlung im US-Anlegermagazin Barron’s – 2,0 Prozent zugelegt.

Gesucht sind auch ABB (+0,7%). Der (am Vortag bekannt gewordene) neue Grossaktionär Artisan Partners aus den USA will den Automations- und Energietechnikkonzern nach dem Verkauf der Division Stromnetzt noch weiter aufspalten. Das Unternehmen sollte sich noch in mindestens zwei weitere Geschäftseinheiten aufspalten, meinte ein Fondsmanager von Artisan gegenüber der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“.

Für einen Grossteil der Avancen im SMI sind aber die beiden Pharmatitel Roche (+0,7%) und Novartis (+0,4%) zuständig. Während Roche am (morgigen) Mittwoch Umsatzzahlen für die Periode Januar bis März präsentieren wird, folgt Novartis dann eine Woche später mit dem gesamten Ergebnis. Mit Nestlé (+0,2%) wird ausserdem das dritte SMI-Schwergewicht Q1-Zahlen am Donnerstag liefern.

Grösster Verlierer bei den Blue Chips sind Temenos (-0,5%). Das Bankensoftwarehaus wird nachbörslich Zahlen präsentieren.

Im breiten Markt sorgen VAT (+3,9%) nach Zahlen und Vontobel (+1,4%) nach einer Aufstockung durch die Citigroup auf ‚Buy‘ für Interesse. (awp/mc/ps)

