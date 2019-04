Zürich – Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag nahezu unverändert. Das Geschäft verläuft laut Händlern weitgehend ruhig. Da in Japan wegen Feiertagen die Börsen geschlossen blieben und die Ergebnissaison weit fortgeschritten sei, fehlten kursbewegende Impulse. „Wir biegen nach dem Rekordhoch vom vergangenen Freitag in eine Konsolidierungswoche ein“, sagt ein Händler.

Frischen Wind bringen könnten möglicherweise die am Nachmittag aus den USA erwarteten Inflationsdaten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind, heisst es weiter. Da am Dienstag der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zu seinem zweitägigen Treffen zusammenkomme, dürften sich die Anleger aber eher zurückhalten. Von dem Treffen erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über Zeitpunkt und Ausmass einer allfälligen Zinsänderung in den USA. „Mit einem Zinsschritt wird derzeit zwar nicht gerechnet, aber die Leute sind etwas nervöser als auch schon“, sagt ein Händler und verweist auf das unerwartet starke Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.00 Uhr unverändert mit 9’723,84 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ermässigt sich um 0,03 Prozent auf 1’523,20 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,02 Prozent auf 11’689,52 Punkte. Von den 30 Top-Werten notieren 18 tiefer und 12 höher.

Ein klarer Trend kristallisiert sich bisher nicht heraus. In allen Sektoren gibt es Gewinner und Verlierer. „Ein richtiges Aprilwetter, auch an der Börse. Immer wieder drückt die Sonne durch, aber dann ziehen wieder Wolken vorüber“, sagt ein Händler.

Die stärksten Gewinne verbuchen bei den Blue Chips die Papiere der Grossbanken UBS und Credit Suisse (je +0,9%). Die beiden Grossbanken kaufen auf der 2. Linie an der Börse eigene Aktien zurück. Die Anteile von Julius Bär (+0,5%) sind ebenfalls gefragt.

Dagegen verlieren die Papiere der Versicherer Swiss Re (-0,1), Swiss Life (-0,2%) und Zurich (-0,4%) an Wert. Die Aktien der auf alternative Anlagen spezialisierten Partners Group (-0,3%) büssen ebenfalls leicht Terrain ein.

Mit einem Kursplus von 0,5 Prozent reiht sich AMS bei den Gewinnern ein. Der Sensorenhersteller veröffentlicht am Dienstag den Quartalsbericht. Die Anteile von Swatch rücken um 0,6 Prozent, SGS um 0,4 Prozent und ABB um 0,2 Prozent vor.

Während bei den als krisenresistent geltenden Schwergewichten die beiden Pharmatitel Novartis (+0,1%) und Roche (+0,3%) zulegen, schwächen sich die Papiere des Lebensmittelriesen Nestlé (-0,4%) ab. Alcon sackt gar um 1,2 Prozent ab.

Bei den Anteilen des Bankensoftewareherstellers Temenos (-0,5%) und der Pharmafirma Vifor (-1,2%) nehmen Anleger Gewinne mit.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Barry Callebaut um 1,5 Prozent. Barclays hat die Anteile des Schokoladeherstellers auf ‚Overweight‘ von ‚Equal weight‘ und das Kursziel auf 2’100 von 1’830 Franken erhöht. Zeitweise notiert der Kurs bei 1’881 Franken.

Die Aktien von Sunrise (+0,7%) sind fester. Konzernchef Olaf Swantee glaubt gemäss einem am Wochenende von der „Finanz und Wirtschaft“ veröffentlichten Interview, dass die Aktionäre den Sinn der UPC-Transaktion erkennen und der Kapitalerhöhung zustimmen werden.

Die Aktien von Santhera (-4,5) stehen massiv unter Druck und verlieren zeitweise rund zehn Prozent. Gewinnmitnahmen, ein erneuter Jahresverlust und die Angst vor einer Kapitalerhöhung belasten den Kurs.

Meyer Burger büssen 2,6 Prozent ein. Der Aktionär Elysium Capital hat laut einem Bericht der „SonntagsZeitung“ im Zusammenhang mit dem kürzlichen Deal mit Oxford PV eine Strafanzeige wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung und Privatbestechung gegen den Verwaltungsrat des Solarzulieferers eingereicht. Meyer Burger wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück und erwägt nun selber rechtliche Schritte.

Schwächer sind die Anteile von Comet (-1,2% oder 1,30 Fr.) und Flughafen Zürich (-4,4% oder 7,60 Fr.), die Ex-Dividende von 1,20 Franken bzw. 6,90 Franken je Titel gehandelt werden. Flughafen leiden zusätzlich unter einer Rückstufung durch die UBS auf ‚Verkaufen‘. (awp/mc/ps)

