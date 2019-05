Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenschluss an den Vortagestrend an und bewegt sich zunächst nur in einer engen Spanne zwischen Gewinnen und Verlusten. Tendenziell schwächer sind die Vorgaben aus Übersee. Dort hatte die Wall Street den zweiten Handelstag in Folge etwas tiefer beendet und auch in Asien überwiegen die Kursverluste. Allerdings sind hier die wichtigen Impulsgeben Japan und Festlandchina wegen Feiertagen geschlossen.

Laut Händlern dürften auf Datenseite zunächst die Konsumentenpreise aus der Eurozone speziell für die Zinsmärkte wichtig sein. Es ist aber vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für April, der am frühen Nachmittag auf der Agenda steht, auf den die Investoren gespannt warten. Bis dahin haben sie dank der weiter laufenden Berichtssaison ausreichend Material, mit dem sich befassen können. Hierzulande gilt das Hauptaugenmerk den Zahlen der Swiss Re.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte gegen 9.15 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 9’752,80 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt dagegen um 0,06 Prozent auf 1’526,72, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent steigt auf 11’727,53 Zähler. Von den 30 Top-Werten notieren 18 tiefer und 12 höher.

Die stärksten Abgaben verzeichnen nach den Zahlen die Aktien des Rückversicherers Swiss Re mit -1,8 Prozent. Der Rückversicherer hat im ersten Quartal 2019 weniger verdient als noch vor Jahresfrist. Eine Reihe von Grossschäden belasteten die Rechnung, während die Hausse an den Finanzmärkten den Gewinnrückgang abfederte. Bei der ZKB werden die Zahlen dennoch als insgesamt schlechter als erwartet eingestuft.

Derweil sind die Kursverluste bei der Swiss Life (-3,2% oder -15,40 Franken) und der Credit Suisse (-1,6% oder -0,21 Franken) nur optischer Natur. Beide Aktien werden an diesem Tag ex-Dividende gehandelt. Die CS zahlt ihren Aktionären 0,2625 Franken je Anteilsschein und die Swiss Life 16,50 Franken.

Auf der Gewinnerseite knüpfen Alcon (+1,6%) an den guten Vortag an. Die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis (beide +0,5%) stützen den Markt zusätzlich. (awp/mc/ps)

