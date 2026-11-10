Urzeitwal mit dem schiefsten Schädel aller Säugetiere

Zürich – Erstmals ist eine bisher unbekannte Art eines ausgestorbenen Zwergpottwals beschrieben worden: Der rund sechs Millionen Jahre alte Wal besass einen stark asymmetrischen Schädel und einen nach unten gebogenen Kopf. Damit passte er sich seinem damaligen Lebensraum an.

Die meisten Wirbeltiere besitzen einen weitgehend symmetrischen Schädel: Die linke und die rechte Hälfte sind ähnlich aufgebaut. Bei Zahnwalen ist das anders. Ihre Schädel sind asymmetrisch, weil sie im Laufe der Evolution besondere Organe zur Erzeugung und zum Senden von Schall entwickelt haben. Diese ermöglichen es ihnen, sich mithilfe von Echo-Ortung zu orientieren und Beutetiere aufzuspüren.

Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Zürich hat nun einen ausgestorbenen Zwergpottwal beschrieben, bei dem diese Asymmetrie ein bisher unbekanntes Ausmass erreichte. Die neue Art mit dem wissenschaftlichen Namen Scaphokogia huachafo lebte vor rund 6,3 bis 5,6 Millionen Jahren an der Küste des heutigen Peru und wurde etwa 2,7 Meter lang. Ihr Schädel ist der asymmetrischste aller bisher bekannten Säugetiere.

Aussergewöhnliche Asymmetrie

Bei heutigen Zahnwalen konzentriert sich die Asymmetrie vor allem auf den Bereich der Nasenöffnungen und der Stirn. Bei der rund sechs Millionen Jahre alten Art waren hingegen auch die Gesichtsknochen, die Augenregion und die Verbindung zwischen Schädel und Halswirbelsäule stark verformt. Beide knöchernen Nasenöffnungen lagen vollständig auf der linken Schädelseite. Hinzu kam eine überdimensionierte, nach unten gebogene Schnauze.

«Der Schädel sieht völlig schief aus, was der neuen Walart auch ihren Namen gab: ‘Huachafo’ bezeichnet im peruanischen Spanisch etwas Extravagantes, Übertriebenes oder Geschmackloses», sagt Erstautor Aldo Benites-Palomino. Er hat das Fossil, das bereits Mitte der 1990er-Jahre in der sogenannten Pisco-Formation im Süden Perus entdeckt worden war, während seiner Doktorarbeit am Paläontologischen Institut der Universität Zürich untersucht.

Mit gesenktem Kopf auf Nahrungssuche

Lange Zeit war unklar, wie sich die extreme Schädelform erklären liess. Benites-Palomino, der heute Assistenzprofessor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist, konnte aufzeigen, dass die ungewöhnliche Form weder auf eine Erkrankung noch auf eine Verformung während der Fossilisation zurückzuführen ist. Der Schädel des ausgewachsenen Tieres wies keine Brüche oder krankhafte Veränderungen der Knochen auf und zeigte die für Zahnwale typische Asymmetrie. Die extreme Schädelform war somit eine natürliche anatomische Besonderheit der Art.

Die Untersuchungen lieferten auch Hinweise darauf, wie der ungewöhnliche Wal lebte. Anders als heutige Pottwale, die im offenen Meer vor allem Tintenfische jagen, suchte Scaphokogia huachafo seine Nahrung vermutlich am Meeresboden in flachen Küstengewässern. Daher war seine Schnauze um 31 Grad nach unten gebogen und bestand aus besonders dichtem, schwerem Knochenmaterial, was den Schwerpunkt des Kopfes nach vorne und unten neigte. Zudem ergaben Rekonstruktionen des Halsgelenks, dass der Wal seinen Kopf um bis zu 55 Grad nach unten neigen konnte. «Der gesamte Aufbau von Schädel und Hals war darauf ausgerichtet, die Schnauze direkt zum Meeresboden zu richten», erklärt Gabriel Aguirre-Fernández, Mitautor der Studie und Forscher an der Universität Zürich.

Echolot zur Nahrungssuche eingesetzt

Da der Wal weder über die typischen Tasthaare anderer am Meeresboden fressender Meeressäuger verfügte noch über entsprechende, spezialisierte Sinnesstrukturen, vermuten die Forschenden, dass er seine Echoortung zur Nahrungssuche einsetzte. Damit könnte er Beutetiere aufgespürt haben, die im weichen Sediment auf dem Meeresboden verborgen waren. Der an diese hoch spezialisierte Nahrungssuche angepasste Scaphokogia huachafo verschwand möglicherweise mit den Veränderungen der Meeresbedingungen am Ende des Miozäns vor rund fünf Millionen Jahren. (mc/pg)