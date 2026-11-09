agineo baut Partnerschaft mit ServiceNow aus und startet AI Control Tower as a Service für Unternehmen in der Schweiz

Bern – agineo, ein Unternehmen der Materna-Gruppe und ServiceNow Elite Partner, bringt den AI Control Tower as a Service jetzt auch auf den Schweizer Markt. Die Technologie basiert auf dem ServiceNow Super Intelligence Control Tower (SI Control Tower) und ermöglicht die zentrale Erfassung verschiedener KI-Assets. Zudem unterstützt sie das Governance-, Risiko- und Compliance-Management über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg. Mit den Managed Services, Prozessen, Rollen und dem Betriebsmodell von agineo müssen Unternehmen die erforderlichen Governance-Strukturen nicht selbst aufbauen und betreiben.

Die wachsende KI-Landschaft stellt Unternehmen vor eine grundlegende Herausforderung: Was nicht bekannt ist oder nicht erfasst wird, lässt sich nicht nur schwer, sondern unmöglich bewerten und steuern. Was man nicht sieht, kann man nicht managen. Der SI Control Tower bietet hierfür eine zentrale technologische Grundlage und vereint drei Perspektiven:

Transparenz sicherstellen: Erfasst KI-Systeme, Modelle, Datensätze und Prompts in einem zentralen KI-Asset-Inventar und verschafft so einen Überblick über die bestehende KI-Landschaft.

Risiken und Compliance managen: Integriert Governance und Risikomanagement in den gesamten KI-Lebenszyklus – von der Einführung und Bewertung bis hin zum laufenden Betrieb und Monitoring.

Mehrwert nachweisen: Bietet Unternehmen die Grundlage, um Risiken, regulatorische Anforderungen und den geschäftlichen Nutzen ihrer KI-Initiativen zu bewerten.

Unkontrollierte KI ist ein Geschäftsrisiko

Fehlende Kontrolle über KI betrifft nicht nur die Compliance. Werden vertrauliche Daten unkontrolliert in KI-Tools eingegeben, drohen Datenschutz- und Sicherheitsverstösse. Fehlerhafte oder nicht nachvollziehbare KI-Ergebnisse können wirtschaftlichen Schaden und Reputationsschäden verursachen. Gleichzeitig wollen Kunden, Partner, Revision und Verwaltungsrat zunehmend wissen, wie ein Unternehmen KI einsetzt und kontrolliert.

Dazu kommt das internationale Geschäft: Viele Schweizer Unternehmen beliefern Kunden in der EU, betreiben dort eigene Gesellschaften oder sind Teil internationaler Konzerne. Damit können die Anforderungen des EU AI Act auch für sie gelten, direkt oder über die Erwartungen ihrer europäischen Geschäftspartner. Wer seine KI-Landschaft kennt und dokumentiert, kann solche Anforderungen nachweisbar erfüllen.

„KI-Governance darf für Unternehmen nicht zu einem weiteren Grossprojekt werden, das sich über Monate hinzieht. Entscheidend ist, schnell eine solide Grundlage zu schaffen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und KI gleichzeitig sicher weiterzuentwickeln. Genau hier setzt unser AI Control Tower as a Service an“, sagt Philipp Kleinmanns, CEO von agineo GmbH.

Vom Einstieg bis zum Managed Service

Mit dem AI Control Tower as a Service verfolgt agineo einen standardisierten Managed-Service-Ansatz. Dazu kombiniert das Unternehmen die technologische Grundlage der KI-Governance-Lösungen von ServiceNow mit Services, Prozessen, Rollen und einem passenden Betriebsmodell. Unternehmen erhalten so die technologische und organisatorische Basis für KI-Governance aus einer Hand und können den Umfang der Unterstützung an ihre eigenen Kompetenzen und Anforderungen anpassen.

Dafür stehen drei Service-Stufen zur Verfügung: Essential, Advanced und Pro. Essential ermöglicht einen schnellen Einstieg und schafft die Grundlage für Transparenz, Dokumentation und klare Verantwortlichkeiten. Advanced ergänzt weitere Anforderungen und Unterstützungsleistungen, etwa für Unternehmen, die Vorgaben aus dem EU AI Act berücksichtigen müssen. Bei Pro übernimmt agineo Governance- und Compliance-Aufgaben in grösserem Umfang.

agineo setzt von Anfang an auf Geschwindigkeit. Das Onboarding lässt sich in rund einer Woche abschliessen. So erhalten Unternehmen in kurzer Zeit eine Grundlage für ihre KI-Governance, die sie anschliessend Schritt für Schritt weiterentwickeln können.

Martin Brunner, Country Director von agineo Schweiz betont: „KI-Governance sollte nicht davon abhängen, welche Plattform ein Unternehmen heute bereits im Einsatz hat. Dafür ist keine bestehende ServiceNow-Implementierung erforderlich. Mit dem AI Control Tower as a Service schaffen wir einen zentralen Überblick über KI-Anwendungen, unterstützen eine klare Governance und schaffen die Grundlage dafür, Risiken und den Wertbeitrag von KI besser zu steuern.“

Mehr als Compliance – zentrale Steuerungsplattform für den verantwortungsvollen Einsatz von KI

Der AI Control Tower as a Service soll langfristig zur zentralen Steuerungsplattform für den verantwortungsvollen und wirtschaftlichen Einsatz von KI werden. Im Mittelpunkt stehen auch die Kosten, der Nutzen und der Wertbeitrag der eingesetzten KI. Das ist eine wichtige Grundlage, um KI-Investitionen zu priorisieren und Innovationen gezielt zu skalieren.

„Da KI-Assets in Unternehmen rasant an Umfang und Komplexität zunehmen, ist eine klare Governance-Struktur die Grundlage jeder KI-Strategie. Der Super Intelligence Control Tower von ServiceNow und das spezialisierte Managed-Service-Angebot von agineo verbinden Unternehmenskontext und Kontrolle mit umfassender Service-Expertise. Damit erhalten Unternehmen einen Ansatz, mit dem sie KI-Governance für sämtliche KI in ihrem Unternehmen schneller und einfacher in der Praxis umsetzen können. Diese Partnerschaft macht KI-Governance zum Innovationsbeschleuniger und hilft Unternehmen, KI sicher und skalierbar einzusetzen“, sagt Cathy Mauzaize, Executive Vice President und President EMEA bei ServiceNow.

Praxiserfahrung aus dem eigenen Unternehmen

Die Materna-Gruppe ist der erste Kunde des neuen Angebots. Erkenntnisse aus dem eigenen Einsatz fliessen somit direkt in die Weiterentwicklung ein. Zudem bringt agineo Expertise aus individuellen KI-Governance- und Compliance-Projekten mit, die in diesen standardisierten und skalierbaren Service einfliesst.

Als Einstieg dient der AI Governance Readiness Check, mit dem Unternehmen ihre aktuelle Ausgangslage bewerten können. Darüber hinaus bietet agineo ein individuelles Erstgespräch sowie weitere Informationen zum AI Control Tower as a Service an. (pd/mc/pg)