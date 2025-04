Aberdeen: Infrastruktur-Aktien – ein solides Fundament für eine volatile Welt

Von Josh Duitz, Head of Global Income and Head of Infrastructure (Public Markets) Aberdeen

Der Trump’sche Zollschock hat weltweit zu erheblichen Marktverwerfungen geführt. Die Anleger orientieren sich nun naturgemäss auf sichere Anlagen, die inmitten all der Volatilität ein gewisses Mass an Stabilität bieten können. Wir sind der Meinung, dass die Infrastruktur viele Kriterien erfüllt und in der turbulenten Welt von heute eine solide Grundlage bietet.

Sachwerte mit inhärent stabiler Nachfrage

Infrastruktureinrichtungen weisen mehrere strukturelle Merkmale auf, die sie gegenüber den vorherrschenden Wirtschafts- und Marktbedingungen widerstandsfähiger machen. Infrastrukturanlagen sind physische «reale Vermögenswerte» (im Gegensatz zu finanziellen Vermögenswerten), die in der Regel kritische Dienstleistungen erbringen, die die Gesellschaft unabhängig vom wirtschaftlichen Klima benötigt. Beispiele hierfür sind Versorgungsunternehmen, Telekommunikations-Funktürme und Erdgaspipelines – allesamt unverzichtbar für das moderne Leben. Deshalb sorgen sie für stabile Einnahmen.

Schutz vor Inflation

Die Einkommensströme von Infrastrukturanlagen sind oft reguliert oder für lange Zeiträume durch zum Beispiel «Stromabnahmevereinbarungen» oder «Take-or-pay»-Verträge vertraglich festgelegt, was zusätzliche Sicherheit bietet. Von entscheidender Bedeutung ist, dass diese Verträge häufig eine inflationsgebundene Preisgestaltung vorsehen, die somit inflationsgeschützte Einkommensströme gewährleistet. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund steigender Handelszölle von Bedeutung, die die Importkosten in die Höhe treiben und damit die Inflation erheblich anheizen könnten.

Vorteile der Diversifizierung

Eine wichtige Quelle für die Widerstandsfähigkeit von Infrastrukturanlagen ist ihre geringe Korrelation mit anderen Anlagen. Dies ist auf idiosynkratische Faktoren wie regulatorische Änderungen, technologische Fortschritte und Regionalität zurückzuführen. Eine Allokation in Infrastrukturanlagen kann die Portfoliodiversifizierung verbessern und die Effizienz steigern, indem sie höhere erwartete Renditen im Verhältnis zu einem gegebenen Risiko bieten können. Dieselbe Logik stand hinter dem traditionellen 60/40-Aktien-/Anleiheportfolio-Konzept. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien verstärkt, was die Notwendigkeit unterstreicht, eine zusätzliche Diversifizierung durch alternative Anlagen, wie z. B. Infrastruktur, anzustreben.

Langfristige Wachstumsfaktoren

Globale Infrastrukturausgaben sind ein Megatrend, der von zahlreichen Regierungen auf der ganzen Welt unterstützt und priorisiert wird. Dabei wird die Politik häufig durch demografische Trends wie Bevölkerungswachstum und zunehmende Urbanisierung angetrieben, die höhere Infrastrukturausgaben erforderlich machen. Daneben sehen die politischen Entscheidungsträger Infrastrukturausgaben auch zunehmend als Motor und Multiplikator für das Wirtschaftswachstum. Ein gutes Beispiel dafür sind die nahezu universellen Bemühungen zur Förderung der Technologiebranche und der Digitalisierung, die erhebliche Investitionen in Glasfasernetze, 5G-Netze und Rechenzentren erfordern.

Und dann ist da noch das Streben nach sauberer Energie. Wie unten dargestellt, werden Billionen von Dollar an Investitionen in mehreren emissionsintensiven Sektoren erforderlich sein, um die von vielen Regierungen und Unternehmen gesetzten Netto-Null-Kohlenstoffziele zu erreichen.

Quelle: Systemiq-Analyse für die ETC (2023); BloombergNEF (2022), Counting Cash in Paris Aligned Pathways – Analyse basierend auf dem IEA Net Zero Szenario. HINWEIS: Aufgrund von Rundungen ergeben die Zahlen möglicherweise nicht die Gesamtsumme.

Signifikante Outperformance

Globale Infrastruktur-Aktien haben sich langfristig deutlich besser entwickelt als breitere globale Aktien (siehe Abbildung 1).

Source: LSEG Datastream, 9 April 2025

Wie wir bereits hervorgehoben haben, liegt ein besonderer Vorteil von Infrastrukturanlagen in ihrer relativen Sicherheit in Zeiten erhöhter Marktvolatilität. Wie unten dargestellt, haben sich globale Infrastruktur-Aktien in Zeiten erheblicher zollbedingter Umwälzungen (bisher) als widerstandsfähiger erwiesen.

Source: LSEG Datastream, 9 April 2025

Abschliessende Gedanken…

Infrastrukturanlagen haben mehrere attraktive Merkmale, darunter stabile, oft inflationsgeschützte Erträge, die durch Sachwerte in Nachfrage-unelastischen Sektoren gesichert sind. Diese Eigenschaften machen Infrastruktur zu einem relativ sicheren Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Marktvolatilität. Angesichts des aktuellen globalen Handelskonflikts, der ein Risiko sowohl für das Wachstum als auch für die Inflation darstellt, könnte unserer Meinung nach jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Anleger sein, Infrastruktur-Aktien in Betracht zu ziehen. (Aberdeen/mc/ps)

