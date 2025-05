Aberdeen Investments: Marktturbulenzen – Zeit, Strategien für Anleihen mit kurzer Laufzeit in Betracht zu ziehen?

Die geopolitischen Spannungen haben Volatilität auf dem europäischen Zinsmarkt ausgelöst. Ist es an der Zeit, kurzlaufende Anleihen in Betracht zu ziehen?

von Mark Munro, Investment Director, Fixed Income

Was für eine Zeit für Investoren. US-Präsident Donald Trump hat an seinem „Liberation Day“ seine Zollpläne für den Rest der Welt vorgestellt. Diese fielen weitaus drastischer aus als von vielen befürchtet und ließen die weltweiten Aktienmärkte um Billionen einbrechen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen ebenfalls sprunghaft auf fast 5 %. Die Andeutung, dass Trump den Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, entlassen könnte, erschütterte die Märkte zusätzlich.

Seitdem ist wieder etwas Ruhe eingekehrt. Trump hat seine Rhetorik in Bezug auf Zölle abgeschwächt, und eine Entlassung Powells steht nicht mehr zur Debatte. Die Renditen von Staatsanleihen scheinen nun wieder normal zu funktionieren. An den Anleihemärkten scheint die Ausweitung der Spreads (vorerst) ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Darüber hinaus hat uns die jüngste Ausweitung der Spreads von einem niedrigen Niveau wieder auf das durchschnittliche Spread-Niveau der letzten zehn Jahre zurückgebracht.

Dennoch wird Volatilität auf absehbare Zeit das Schlagwort bleiben. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger, die auf der Suche nach stabilen Renditen mit dem Potenzial für bargeldähnliche Liquidität bei minimalem Zusatzrisiko sind, eine kurzfristige Strategie mit erhöhten Erträgen in Betracht ziehen.

Die Fed und die EZB: unterschiedliche Herausforderungen

Die Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) stehen vor unterschiedlichen wirtschaftlichen und inflationären Herausforderungen. Die USA sehen sich mit einem kombinierten Nachfrage- und Angebotsschock konfrontiert, der die Inflation in die Höhe treibt. Es ist ungewiss, ob es sich hierbei um einen einmaligen Preisschock mit vorübergehenden Auswirkungen auf die Inflation handelt oder um ein grundlegenderes Problem, dem die Fed entgegenwirken muss. Im Gegensatz dazu hat die EZB mit einem reinen Nachfrageschock zu kämpfen, der durch Zinssenkungen leichter zu bewältigen ist, da diese die Inflation nicht anheizen.

Derzeit gehen wir davon aus, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr noch zweimal senken wird, sodass insgesamt fünf Zinssenkungen auf 1,75 % erfolgen werden. Wir erwarten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird, gegenüber unserer früheren Prognose von einer Senkung, sodass der Leitzins bis Ende nächsten Jahres auf etwa 3 % sinken wird.

Allerdings bestehen erhebliche Risiken. Eine Rezession in den USA, die einst in weiter Ferne lag, scheint nun bedenklich nahe zu sein (Wahrscheinlichkeit etwa 45 %). Dieses Szenario würde wahrscheinlich weitere Zinssenkungen der EZB nach sich ziehen und könnte die Fed zu aggressiveren Massnahmen veranlassen. Es besteht auch das Risiko, dass die Fed hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleibt, da die politischen Entscheidungsträger bestrebt sind, die langfristigen Inflationserwartungen zu stabilisieren. Hinzu kommen Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed, sodass die Volatilität an den Märkten verständlich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Allokation in kurzlaufende Anleihen, die weniger Zinsrisiken ausgesetzt sind.

Warum kurzlaufende Anleihen?

Langfristig ist die Beständigkeit der Renditen ein wichtiges Verkaufsargument für kurzfristige Anleihen. In den letzten 20 Jahren haben kurzlaufende Anleihen in 17 Kalenderjahren positive Renditen erzielt im Vergleich zu nur drei negativen Jahren. Im Vergleich dazu wies der Index für alle Laufzeiten 14 positive und sechs negative Jahre auf. Diese relative Stabilität ist grösstenteils auf die geringere Anfälligkeit von Anleihen mit kurzer Laufzeit gegenüber Zinsschwankungen zurückzuführen, was sie insbesondere in turbulenten Märkten zu einer berechenbareren Anlageoption macht.

Ausstieg aus der Cash-Option

Geldmarktfonds waren und sind aufgrund ihrer attraktiven Renditen und ihres Liquiditätsprofils beliebt – insbesondere in den letzten Jahren. Diese Fonds bieten einen schnellen Zugang zu Vermögenswerten mit einer Abwicklungsfrist von T+1 (Handelstag plus ein Tag), was im Vergleich zu den meisten Anleihenfonds mit kurzer Laufzeit in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) mit einer Abwicklungsfrist von T+3 günstig ist.

Angesichts der Möglichkeit, dass die Zinsen langsamer sinken werden als bisher angenommen, sind die Renditen von Geldmarktfonds gesunken und werden voraussichtlich auch weiter sinken. Wir gehen daher davon aus, dass sich die Anleger auf der Suche nach attraktiveren Renditen aus den Geldmarktfonds zurückziehen und höchstwahrscheinlich Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit zuwenden werden.

Wir sind aber der Meinung, dass eine echte Alternative zu Bargeld eine bargeldähnliche Liquidität bieten muss. Unsere Strategie mit kurzen Laufzeiten bietet eine T+1-Abwicklung, die mit Geldmarktfonds vergleichbar ist, und strebt gleichzeitig eine höhere Rendite an. Die Anleger werden also keine Flexibilität für potenziell höhere Renditen opfern.

Renditesteigerung durch Diversifizierung

Während Investitionen in ultrakurzfristige Anleihen den Anlegern ein sehr niedriges Risikoprofil bieten können, liegt der wahre Wert in der Erzielung zusätzlicher Renditen ohne nennenswertes zusätzliches Risiko. Wir glauben, dass es drei Möglichkeiten gibt, dies zu erreichen, und alle drei sollten in ausgewogener Weise genutzt werden, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Erstens können Anleger auf der Ratingskala nach unten gehen und selektiv niedriger bewertete Investment-Grade-Anleihen und einige hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit hinzufügen. Zweitens können Anleger weiter unten in der Kapitalstruktur in nachrangige Anleihen sowohl von Finanz- als auch von Nicht-Finanzunternehmen investieren. Schließlich können Anleger ihren Horizont erweitern und weltweit nach den besten Ideen suchen, auch in Asien und den Schwellenländern. Dieser Ansatz kann im Vergleich zu passiven Indizes ein diversifizierteres, renditestärkeres und stabileres Portfolio schaffen.

Abschliessende Gedanken…

Die Märkte werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit volatil bleiben. Regierungen auf der ganzen Welt stellen sich als Reaktion auf die Handels- und Verteidigungspolitik von Trump 2.0 neu auf. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Politik der Zentralbanken divergieren wird, da die Entscheidungsträger ihre eigenen Wachstums- und Inflationsherausforderungen zu bewältigen haben.

Im heutigen Umfeld sollten Anleger unserer Meinung nach eine Allokation in kurzlaufende Anleihen in Betracht ziehen. Aktive Manager mit einer globalen Sichtweise können weiterhin Vermögenswerte finden, die überzeugende Zinsen und eine höhere Rendite im Vergleich zu Barmitteln bieten – und das bei einem nur moderaten Anstieg des Risikos. Ein ideales Angebot in einer turbulenten Welt.

Kurzfristige Anleihen weisen auch eine höhere Break-even-Rate auf als der Index für alle Laufzeiten. Die Break-even-Rate gibt an, wie weit die Renditen steigen können, bevor der Kursverlust des Index die jährliche Rendite zunichte macht. Aufgrund der Kombination aus attraktiven Renditeniveaus und niedriger Duration können Anleihen mit kurzer Laufzeit grössere Renditeanstiege verkraften, bevor die Erträge zunichte gemacht werden. Dies bietet einen Puffer gegen die Zinsvolatilität, verringert das Risiko der Unvorhersehbarkeit der Kursentwicklung und erhöht die Liquidität. (mc/pg)