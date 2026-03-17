Aberdeen: Wie Iran-Krieg, Zinsen und KI die Konjunktur prägen könnten

Zürich – Paul Diggle, Chief Economist bei Aberdeen Investments, legt die Szenarien aus Aberdeens globalem Wirtschaftsausblick für das zweite Quartal 2026 dar. Dabei geht es insbesondere um den Iran-Konflikt und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

«Das aktuelle Umfeld macht Prognosen ausserordentlich schwierig. Uns ist bewusst, dass viele unserer Szenarien eher negativ wirken könnten. Unsere Aufgabe als Ökonomen ist es jedoch, mögliche Risiken und Schwachstellen zu identifizieren. Dazu gehört eine fundierte Szenarioanalyse, mit der Portfolios unter Stressbedingungen getestet und potenzielle Abwärtsrisiken besser verstanden werden können. Prognosen können sich als ungenau erweisen. Ihr Zweck ist nicht die perfekte Vorhersage, sondern Vorbereitung auf mögliche Abschwünge. Aus Sicht unseres mittelfristigen House Views bleiben wir bei einer positiven Einschätzung für Aktien, einer moderat positiven Duration und einem neutralen US-Dollar.»

Alles überall auf einmal – unser Basisszenario

Unser Basisszenario sieht vor, dass der Iran-Konflikt einen grossen, aber kurzlebigen geopolitischen Schock verursacht, der zwei bis vier Wochen andauert. Wir gehen davon aus, dass der durchschnittliche Ölpreis im März bei 90 Dollar pro Barrel liegt (was erlaubt, dass der Spotpreis in den kommenden Tagen volatil bleibt) und bis zum Jahresende auf 70 Dollar fällt.

In der Folge liegt die durchschnittliche globale Inflation im Jahr 2026 um 40 Basispunkte höher, das globale Wachstum um 30 Basispunkte niedriger, und eine Zinssenkung für Institutionen wie die Federal Reserve (Fed) und die Bank of England (BoE) entfällt im Vergleich zu dem, was sonst der Fall gewesen wäre.

Sobald der geopolitische Schock nachlässt, kehrt die makroökonomische Erzählung zu ausreichend solidem Wachstum, leicht über dem Ziel liegender Inflation und moderaten weiteren Lockerungen der Geldpolitik in einigen Volkswirtschaften zurück.

Wir geben diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 40 % über unseren Drei-Jahres-Prognosehorizont.

Konfliktrisiken dominieren

In diesem Szenario werden die Öl- und Gaslieferungen durch die Strasse von Hormus nicht nur für Wochen, sondern für mehrere Monate unterbrochen.

Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis im März durchschnittlich 120 Dollar pro Barrel erreicht, während sechs Monate lang über 100 Dollar bleibt und selbst zum Jahresende noch über 80 Dollar liegt. Die Erfahrung der letzten Jahre mit hoher Inflation hat dazu geführt, dass Inflationserwartungen weniger stabil verankert sind. Deshalb ignorieren Zentralbanken diesen Schock nicht: Zinssenkungen werden gestoppt, teilweise kommt es sogar zu Zinserhöhungen, etwa im Euroraum. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios schätzen wir derzeit auf 30 %, wobei sich diese Einschätzung schnell ändern kann.

Stagflation

In diesem Szenario haben wir einen noch grösseren Ölpreisschock sowie einen breiteren Schock in den Lieferketten modelliert.

Nichtlineare Dynamiken beim Ölpreis setzen ein: begrenzte Lagerkapazitäten werden ausgeschöpft und Produktionsstillstände lassen sich nicht leicht rückgängig machen.

Wir gehen von einem durchschnittlichen Ölpreis von 180 Dollar im März aus sowie einem Verlauf, der bis zum Jahresende weiterhin über 100 Dollar liegt.

Transport, Chemie, Düngemittel- und Lebensmittelproduktion erleben alle einen erheblichen Kostenschock. Die Inflation steigt in den hohen einstelligen Bereich und kehrt mehrere Jahre lang nicht zu 2 % zurück.

Dies stürzt die Weltwirtschaft in eine Rezession. Zentralbanken erhöhen die Zinsen um mehrere Prozentpunkte.

Wir setzen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 20 % auf dieses Szenario, was angesichts der Stärke des Schocks sehr hoch ist. Sollte der Konflikt jedoch in den kommenden Wochen enden, könnte dieses Abwärtsrisiko ebenso schnell aus unserer Verteilung verschwinden.

Neben den Entwicklungen im Nahen Osten skizziert Aberdeen weitere mögliche Auf- und Abwärtsszenarien für die Weltwirtschaft:

KI- und Capex-Einbruch

KI-bezogene Ausgaben brechen ein, Technologieaktien fallen stark und Ausfälle bei Private Credit steigen sprunghaft an, was eine US-Rezession ähnlich dem Dotcom-Crash auslöst.

Die US-Arbeitslosigkeit steigt um 2 Prozentpunkte, das BIP sinkt über drei Quartale um 1,5 %, und die Kerninflation fällt in der Folge unter 1 %.

Die Fed lockert die Geldpolitik stark als Reaktion auf das schwächere Wachstumsumfeld und senkt die Zinssätze deutlich unter das neutrale Niveau.

Wir geben diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 15 %. Aufmerksame Leser könnten feststellen, dass wir damit über 100 % kommen. Das liegt daran, dass wir diese Szenarien nicht mehr als gegenseitig ausschliessend betrachten – sie müssen sich also nicht auf 100 % summieren. Mehrere dieser Schocks könnten im Verlauf unseres Drei-Jahres-Prognosehorizonts auftreten.

KI frisst die Arbeitsplätze

Ein weiteres Risikoszenario basiert auf der Annahme rascher Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, die zunehmend Tätigkeiten im Dienstleistungssektor ersetzt.

Die Arbeitslosigkeit steigt deutlich, während Zentralbanken zunächst zu langsam reagieren – möglicherweise, weil sie den Anstieg der Arbeitslosigkeit fälschlicherweise als strukturelle Veränderung interpretieren.

Schliesslich sinken die Leitzinsen bis an die effektive Untergrenze, doch die Wirtschaft steckt bereits in einer Liquiditätsfalle.

Die öffentlichen Finanzen verschlechtern sich, da Steuereinnahmen zurückgehen. Gleichzeitig führen hohe Einkommen bei Kapitalbesitzern nicht zu entsprechend höherem Konsum, sodass keine neuen Arbeitsplätze entstehen.

Die US-Arbeitslosigkeit steigt auf 10 %, das BIP schrumpft, und der Fed-Funds-Satz wird letztlich auf null gesenkt.

Wir geben diesem Szenario nur eine Wahrscheinlichkeit von 5 %, da sehr spezifische wirtschaftliche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es eintritt.

Einbruch am Anleihenmarkt

Hier schrumpft eine Warsh-geführte Fed ihre Bilanz rasch, während fiskalische Lockerungen in Japan und die Aussicht auf eine neue Regierung im Vereinigten Königreich Marktbesorgnis auslösen.

Die Fed beginnt erneut mit aktiven Verkäufen von Staatsanleihen, und Investoren befürchten, dass sie den Markt in künftigen Krisen nicht mehr stützen wird.

In Japan wird die Fiskalpolitik deutlich gelockert, während moralischer Druck, die Bank of Japan von Zinserhöhungen abzuhalten, als Politisierung interpretiert wird.

Im Vereinigten Königreich führt eine Änderung der Fiskalstrategie, die mehr schuldenfinanzierte Staatsausgaben erlaubt, zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

All dies führt zu einem starken Anstieg der Term-Prämien, während sich die Zinskurve deutlich versteilt.

Wir geben diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 10 %, da es zwar plausible Elemente enthält, jedoch eine deutlich drastischere politische Veränderung erfordert, die nicht selbst auf das Marktsignal höherer Renditen reagiert.

Produktivitätsboom

In diesem Szenario wird das potenzielle Wachstum der USA durch KI sowie möglicherweise durch angebotsseitige Elemente der politischen Agenda von Präsident Donald Trump gesteigert.

Es kommt jedoch nicht zu einem erheblichen Anstieg technologischer Arbeitslosigkeit.

Die Lohnstückkosten sinken, wodurch der Inflationsdruck abnimmt, und die Gewinnmargen der Unternehmen steigen, was weitere Investitionen in KI fördert.

Das potenzielle Wachstum der USA steigt von unter 2 % auf über 3 %.

Der geringere Inflationsimpuls erlaubt es der Fed, die Zinsen schneller zu senken.

Wir geben diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 20 %, da es erste Hinweise gibt, dass KI die Produktivität steigert – die Geschwindigkeit und das Ausmass dieses Effekts müssten jedoch deutlich grösser sein als derzeit in den Daten sichtbar.

Fiskalische Expansion

Ein weiteres Szenario sieht eine expansivere Fiskalpolitik in den USA, im Euroraum und in Japan, die Wachstum und Inflation weltweit anheizt – gleichzeitig aber auch Zinsen und Risikoaufschläge erhöht. In den USA profitieren Unternehmen von Rückerstattungen im Zusammenhang mit IEEPA-Zöllen, während die Regierung aufgrund des Widerstands im Kongress das frühere Zollniveau nicht vollständig wiederherstellen kann.

Das stärkere nominale Wachstum und ein robuster Arbeitsmarkt führen dazu, dass die Fed in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornimmt.

In Japan setzt Premierministerin Sanae Takaichi die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für zwei Jahre aus. Die Bank of Japan erhöht die Zinsen viermal im laufenden Jahr.

Auch in Deutschland wird eine fiskalische Lockerung schneller umgesetzt als erwartet, begleitet von höheren Verteidigungsausgaben mit stärkerem Fokus auf europäische Anbieter.

Wahrscheinlichkeit: 15 % – auch weil dieses Szenario voraussetzt, dass die Finanzmärkte relativ gelassen auf eine expansivere Fiskalpolitik reagieren. (Aberdeen/mc/ps)