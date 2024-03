abrdn: Die Small Caps, die die Solarrevolution anführen

Von Kirsty Desson, Investment Director, Smaller Companies Equities, abrdn

Die Energiewende ist in vollem Gange. Es ist schwer, einen Politiker oder CEO zu finden, der nicht bis zu einem bestimmten Datum «Netto-Null» versprochen hat. Aber die Aufgabe ist gewaltig. Nach Angaben der Vereinten Nationen stammen über 75 % der weltweiten Treibhausgasemissionen aus Energie, die mit fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas erzeugt wird. Saubere Energieerzeugung ist bei weitem die wichtigste Lösung zur Dekarbonisierung. Hier kommt die Solarenergie ins Spiel.

Sie bietet eine saubere, erneuerbare Alternative zu fossilen Brennstoffen, die den Kohlenstoffausstoss erheblich reduziert. Die Solarindustrie ist eine Wachstumsbranche. Die Nutzung des Sonnenlichts ist kosteneffizient, da die Preise für Solarmodule seit 2010 um 89 % gefallen sind. Ausserdem ist sie zunehmend effizient. Im Jahr 2020 wurden in den USA über 90.000 GWh Solarstrom erzeugt, was einer Verzehnfachung seit 2010 entspricht. Länder wie China und Indien haben sich die Solarenergie zu eigen gemacht, wobei China mit dem Tengger Desert Solar Park den grössten Solarpark der Welt besitzt.

Drei konkrete Beispiele

Wir sind der Meinung, dass zahlreiche Small- und Mid-Cap-Unternehmen (SMIDs) eine hervorragende Möglichkeit bieten, in die Solarbranche einzusteigen. Viele SMIDs bieten führende Lösungen in Nischen- und schnell wachsenden Marktsegmenten an. Sie sind oft wendiger als ihre grösseren Konkurrenten und können neue Chancen nutzen. Wichtig ist, dass viele SMIDs wichtige Glieder in solaren Lieferketten und Systemen sind, die grösseren Unternehmen helfen, ihre Geschäftsstrate-gien erfolgreich umzusetzen.

Das taiwanesische Unternehmen Sinbon ist auf die Herstellung elektronischer Komponenten und die Bereitstellung integrierter Lösungen für verschiedene Branchen spezialisiert, darunter auch für erneuerbare Energien. Sinbon hat mit seinen hochwertigen Solaranschlussdosen, Steckern und Kabeln einen wichtigen Beitrag in diesem Sektor geleistet. Diese ermöglichen es, dass Solaranlagen auf hohem Niveau arbeiten und die erzeugte Energie sicher und effizient übertragen wird.

Ein weiterer hervorzuhebender Name ist das US-Unternehmen NEXTracker. Es bietet Software und Tracking-Technologie für die wichtigsten Akteure der Branche. Das Unternehmen gibt an, dass seine Systeme die Effizienz und Leistung von Solaranlagen verbessern, indem sie die Erfassung des Sonnenlichts über den ganzen Tag hinweg optimieren und so die Erträge der Energieerzeugung um bis zu 25 % steigern. Diese höhere Ausbeute ist entscheidend, den Sektor der sauberen Energie für Investitionen attraktiv zu machen. Darüber hinaus trägt die intelligente Energiemanagement-Plattform von NEXTracker, NX Horizon, dazu bei, die Zuverlässigkeit von Solaranlagen zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen wie NEXTracker durch kontinuierliche Innovation und die Entwicklung innovativer Lösungen eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Solarenergie spielen werden.

Doch die Solarenergie hat ihre Kritiker. Ein Punkt ist die schwankende Natur der Solarenergie, die einige zweifeln lässt, ob sie fossile Brennstoffe vollständig ersetzen kann. An dieser Stelle kommen Unternehmen wie Voltronic Power ins Spiel. Sie stellen Produkte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) her, die die Fortsetzung der Stromversorgung bei Stromausfällen gestattet. Dies ermöglicht eine Notstromversorgung für Server, Cloud-Geräte und grosse industrielle Produktionsgebäude. USVs sind in vielen Schwellenländern, in denen Stromausfälle an der Tagesordnung sind, unverzichtbar. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Komponenten her, die Gleichstrom-Solarenergie in Wechselstrom umwandeln und so den Anschluss an das Stromnetz ermöglichen. Ein Unternehmen, das buchstäblich dafür sorgt, dass das Licht nicht ausgeht.

Die Zukunft der Solarenergie ist rosig. Das führende Energieberatungsunternehmen DNV sagt voraus, dass Photovoltaik und Windenergie bis 2050 jährlich 36.000 Terawattstunden liefern werden. Das ist mehr als das 20-fache der heutigen Leistung. Asien wird dabei eine grosse Rolle spielen. Laut einer in Nature veröffentlichten Studie wird der Grossraum China bis Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich einen Anteil von 40 % an der weltweit installierten PV-Kapazität haben, gefolgt vom indischen Subkontinent mit 17 %.

Qualität zählt

In diesem Sektor sind zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen führend, die neue Technologien entwickeln oder wichtige Komponenten für den Betrieb von Solaranlagen liefern. Doch nicht alle Unternehmen sind gleich. Wir bevorzugen qualitativ hochwertige Unternehmen in diesem Bereich. Viele von ihnen haben eine solide Bilanz, eine starke Preissetzungsmacht und dominieren ihre jeweiligen Bereiche, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber grösseren Konkurrenten verschafft. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass SMIDs hervorragende langfristige Chancen für engagierte Anleger bieten. (abrdn/mc/ps)