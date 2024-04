abrdn: Euro Small Caps – strukturelles Wachstum voraus

Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.

von Andrew Paisley, Head of Smaller Companies, abrdn

Die letzten drei Jahre waren für qualitäts- und wachstumsorientierte europäische Small-Cap-Anleger eine Herausforderung. Der Teilsektor ist hinter Large Caps, Value-Aktien und auch dem breiteren Small-Cap-Markt zurückgeblieben.

Eine Vielzahl von Faktoren trug zur negativen Marktstimmung bei. Die Geschwindigkeit und das Ausmass der Zinserhöhungen waren die wichtigsten davon. Die Marktteilnehmer bestraften Anlagen mit längeren Laufzeiten bei jedem Hinweis darauf, dass die Zinssätze noch länger höher bleiben würden. Qualitäts- und Wachstumstitel wurden daraufhin abgestossen. Doch diese Dynamik hat sich geändert. Die Konjunktur in den Industrieländern verlangsamt sich, die Inflation ist weitgehend unter Kontrolle und die meisten Zentralbanken haben das Ende ihrer Zinserhöhungszyklen erreicht. Die nächsten Schritte werden nach unten gehen, auch wenn der genaue Zeitpunkt und das Ausmass noch ungewiss sind. In der Vergangenheit haben sich Small- und Mid-Caps besser entwickelt als grössere Unternehmen, wenn die Zentralbanken mit Zinssenkungen beginnen (siehe Abbildung). Diese Grafik bezieht sich zwar auf die USA, aber wir sind der Meinung, dass es genügend Anhaltspunkte für Small-Caps anderer Länder gibt, um ähnliche Annahmen über die Performance zu treffen.

Wir gehen davon aus, dass kleinere Qualität- und Wachstumsaktien in einem Abschwung gut abschneiden werden. Die Anleger sollten beginnen, zwischen Unternehmen mit soliden Bilanzen und schwächeren Werten, die sich zu höheren Zinssätzen refinanzieren oder Aktionäre nach mehr Eigenkapital fragen müssen, zu unterscheiden. Qualitativ hochwertige Small Caps mit operativem Momentum, Wettbewerbsvorteilen und Zugang zu frischem Kapital dürften sich gut entwickeln. Dazu gehören Unternehmen, die unabhängig vom externen Umfeld durch strukturelle Faktoren und Managementinitiativen wachsen können. Zudem sind die Bewertungen im historischen Vergleich attraktiv, insbesondere für qualitativ hochwertige Wachstumswerte.

Wir sind der Meinung, dass diese Faktoren dazu führen sollten, dass Qualität und Wachstum wieder auf dem Speiseplan stehen. Der Schlüssel liegt jedoch darin, die Aktien zu finden, die das Potenzial haben, in ihrem jeweiligen Bereich erfolgreich zu sein.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Rational, ein führendes Unternehmen für Küchenbedarf, hat sich einen guten Ruf für seine hochwertigen Produkte und sein Engagement für die Kundenzufriedenheit erworben. Mit einer Reihe innovativer, effizienter und zuverlässiger Küchengeräte beliefert Rational Profiküchen weltweit. Sein Engagement in Forschung und Entwicklung hat innovative Lösungen hervorgebracht, die den Arbeitsablauf in der Küche und die Energieeffizienz verbessern. Kombiniert man die Preissetzungsmacht mit einer führenden Markstellung in einem spezialisierten Markt, wird klar, warum rational eine überzeugende langfristige Wachstumschance darstellen könnte.

Ausserdem glauben wir, dass Unternehmen, die zur Förderung und Umsetzung einer nachhaltigeren Produktion und eines nachhaltigeren Konsums beitragen, eine glänzende Zukunft haben werden. Nehmen Sie Borregaard. Das Unternehmen setzt innovative Technologien ein, um Holz und andere Biomasse in fortschrittliche, umweltfreundliche Chemikalien umzuwandeln. Seine vielfältigen Produkte werden in der Landwirtschaft, im Bauwesen und in der Pharmazie eingesetzt. Über 90 % seiner Einnahmen stammen aus seinen Alternativen zu erdölbasierten Produkten. Strukturelle Faktoren für zukünftiges Wachstum – unterstützende Regulierung, anhaltende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und mehr – sind ebenfalls vorhanden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination aus Qualität, Wachstum und Umweltverantwortung Borregaard zu einem führenden Unternehmen im Bereich der biobasierten Chemikalien macht.

Die Automatisierung hat die Lagerhäuser auf der ganzen Welt revolutioniert. Angesichts der damit verbundenen Komplexität steht die Sicherheit jedoch an erster Stelle. Hier kommt Troax ins Spiel, ein weltweit führender Hersteller von Schutz- und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Gittertürsysteme für Maschinenschutz, Lagerabtrennung und Objektschutz spezialisiert. Diese werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, z. B. in der Automobilindustrie, der Fertigung und der Logistik.

Das Engagement von Troax in der Produktentwicklung in Verbindung mit der Fähigkeit, auf spezielle Marktanforderungen einzugehen, ist eine gute Voraussetzung für weiteres Wachstum. Ein interessanter Bereich ist die aktive Sicherheit. Dazu gehört z.B. dei Ausstattung von Lagerarbeitern mit Sensoren, die Gabelstapler auf ihre Nähe aufmerksam machen und die Fahrzeuge veranlassen, abzubremsen und Kollisionen zu vermeiden. Obwohl dieses Projekt noch in der Anfangsphase ist, zeigt es das Engagement von Troax für Innovationen.

Abschliessende Gedanken…

Ist also die Zeit für hochwertige europäische Small-Cap-Wachstumsaktien gekommen? Wir sind optimistisch. Angesichts eines Abschwungs werden viele Anleger nach Unternehmen suchen, die nachhaltige Renditen erzielen können. In diesem Zusammenhang könnten sie auch aufgrund derer aktuell historisch niedrigen Bewertungen europäische Small Caps interessant finden. Wie immer befürworten wir einen fundamentalen, Bottom-up-Ansatz bei der Auswahl von Aktien. Durch die Anwendung dieses Prozesses werden Unternehmen wie Troax, Borregaard und Rationale in den Vordergrund gerückt. (abrdn/mc)