abrdn: US-Small Caps – Was ist zu erwarten?

Von Christopher Colarik, Small Cap Portfolio Manager abrdn

Für viele Anleger könnte eine strategische Allokation in US-Small Caps der richtige Schritt sein, um das Wachstum ihres Portfolios langfristig zu fördern.

Kleinere Unternehmen – in der Regel mit einem Wert zwischen 250 Millionen und 5 Milliarden US-Dollar – haben ein immenses Potenzial, etablierte Branchen zu verändern und die Marktführer von morgen zu werden. Historisch gesehen sind Small Caps aufgrund ihrer höheren Verschuldung und ihres variablen Schuldzinses den höheren und länger anhaltenden Zinssätzen stärker ausgesetzt, tendieren aber dazu, bei der Überwindung einer Rezession oder in Zeiten beschleunigten Wirtschaftswachstums besser abzuschneiden.

Leider haben wir angesichts der längerfristig höheren Zinssätze und der lange Zeit hartnäckigeren Inflation noch keinen Schwenk zu Small Caps gesehen. Auch wenn die Anleger eher skeptisch sind, glauben wir, dass dies eine ideale Gelegenheit ist, sich wieder mit Small Caps zu beschäftigen.

Wir befassen uns mit der aktuellen Landschaft der US-Small Caps und beleuchten die Herausforderungen, Chancen und das dauerhafte Wertversprechen für langfristig orientierte Anleger.

Ein verdienter Platz im Portfolio

Small Caps bieten mehrere Vorteile gegenüber ihren Large-Cap-Pendants. Sie neigen dazu, zu sein: Da sie von den bürokratischen Belastungen grösserer Unternehmen befreit sind, können sich Small Caps schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen (z. B. wenn die US-Notenbank beschliesst, die Zinsen zu senken) und von neuen Trends profitieren.

Angetrieben von Innovationen und dem Bestreben, sich zu etablieren, weisen Small Caps oft hohe Wachstumsraten auf, was sich in beträchtlichen Renditechancen für die Anleger niederschlägt.

Diversifizierung

Die Aufnahme von Small Caps in Ihr Portfolio bietet Diversifizierungsvorteile. Es mindert das Risiko, indem es das Engagement in einer einzelnen Anlageklasse, einschliesslich Large-Cap-US-Aktien, reduziert.

Aktiv verwaltete Small-Cap-Fonds bieten einen weiteren Vorteil. Erfahrene Portfoliomanager können ihre umfassenden Research-Fähigkeiten nutzen, um unterbewertete Perlen zu identifizieren und die Komplexität des Small-Cap-Bereichs zu durchschauen.

Die Ausgangslage

Das US-Wirtschaftswachstum hat sich als widerstandsfähig erwiesen und profitiert von nachlassendem Druck auf die Lieferketten, niedrigeren Energiekosten und einer höheren Produktivität. Allerdings haben strengere Kreditbedingungen und geringere Ersparnisse der privaten Haushalte dieses Wachstum gedämpft, sodass die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung oder einer milden Rezession im Umfeld einer nachlassenden Inflation ausgeglichen ist. Infolgedessen hat die US-Notenbank im September eine erste Zinssenkung um 50 Basispunkte vorgenommen.

An den Märkten haben Small Caps angesichts der anhaltenden Dominanz von Large-Cap-Wachstumswerten Mühe, die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zu ziehen. Während der Beginn eines neuen Zinssenkungszyklus der Fed eine gewisse Unterstützung bieten könnte, wird eine nachhaltige Outperformance von Small Caps davon abhängen, dass eine Rezession vermieden wird und die positiven Fundamentaldaten kleinerer Unternehmen gestärkt werden. In der Vergangenheit haben Small-Cap-Aktien in den sechs Monaten und einem Jahr nach der ersten Zinssenkung eine durchschnittliche Rendite von 14 % bzw. 27 % erzielt. Large-Cap-Aktien haben in den gleichen Zeiträumen Renditen von 9 % und 16 % erzielt. [1]

Vor diesem Hintergrund sind wir der Ansicht, dass die Aussichten für Small-Cap-Aktien aus mehreren Gründen positiv bleiben:

Small-Cap-Aktien werden mit einem erheblichen Abschlag im Vergleich zu ihren grösseren Pendants gehandelt. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt von den «Magnificent Seven» entfernen wird, da die Anleger mehr Vertrauen in die Zinspolitik der Fed haben. [2]

Die Bilanzen der Unternehmen sprudeln vor Liquidität, was häufig zu Fusionen und Übernahmen führt, von denen kleinere Unternehmen in der Vergangenheit profitiert haben.

Unternehmen mit höherer Qualität sind im Vergleich zu Unternehmen mit geringerer Qualität nach wie vor preiswert, was ein zentrales Anlageziel der Small-Cap-Strategie ist.

Die Höhen und Tiefen im Small-Cap-Bereich

Die US-Aktienmärkte waren eng und wurden vor allem von grosskapitalisierten US-Wachstums- und Technologieunternehmen angetrieben. Diese Enge hat dazu geführt, dass US-Small Caps ignoriert wurden, was zu attraktiven Bewertungen für viele kleine Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten führen kann.

Trotz dieser Herausforderungen sind wir der Ansicht, dass das langfristige Potenzial von US-Small Caps attraktiv bleibt. Dies lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter:

Kraftwerk der Innovation

Kleine Unternehmen stehen oft an der Spitze der Innovation und treiben den Fortschritt in verschiedenen Branchen voran. Während bestimmte Technologieunternehmen, darunter mehrere aus dem Halbleitersektor, aufgrund ihrer starken Wachstumsaussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz die Konsenserwartungen weiterhin übertreffen, sind die erheblichen Kosten für Investitionen in diesem Bereich ein Problem für die Anleger.

Unentdeckte Schätze

Die Ineffizienz des Small-Cap-Marktes ermöglicht es erfahrenen Managern, unterbewertete Unternehmen mit grossem Wachstumspotenzial zu finden. Trotz kurzfristiger Volatilität zeigt die Geschichte, dass Small Caps über längere Zeiträume besser abschneiden als Large Caps.

Warum aktives Management?

In einem schwierigeren Umfeld wird die Fähigkeit, aktiv hochwertige Unternehmen auszuwählen, noch wertvoller. Trotz kurzfristiger Schwankungen deutet die der US-Wirtschaft innewohnende Dynamik darauf hin, dass Innovation und Wachstum bei Small Caps auf lange Sicht anhalten werden.

Hier kommt das aktive Management zum Tragen. Small Caps verfügen über mehrere inhärente Qualitäten, die ein fruchtbares Umfeld für aktives Management schaffen – mehr noch als Large Caps. Erfahrene Portfoliomanager können Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und hohen Wachstumsaussichten aktiv recherchieren und auswählen. Im Gegensatz zu passiv verwalteten Indexfonds können sie sich auch flexibler an die sich verändernde Marktdynamik anpassen.

Abschliessende Überlegungen

US-Small Caps mögen ignoriert und übergangen worden sein, aber ihr langfristiges Wachstumspotenzial ist unbestreitbar. Wenn Anleger die Herausforderungen und Chancen verstehen und sich die Stärken eines aktiven Managements zu eigen machen, können sie von den Vorteilen dieses dynamischen Marktsegments profitieren.

Angesichts potenziell attraktiver Bewertungen und einer Konzentration auf aktives Management könnte eine strategische Allokation in US-Small Caps der richtige Schritt sein, um das Wachstum des Portfolios langfristig zu fördern. (abrdn/mc/ps)

[1] ASI, FactSet, Bloomberg, Juni 2024.

[2]Die «Magnificent Seven» sind eine Gruppe der einflussreichsten Unternehmen auf dem US-Aktienmarkt, die aus Alphabet (GOOGL; GOOG), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) und Tesla (TSLA) besteht.