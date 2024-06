abrdn: Wahlen in Indien – Die BJP wird auch in einer Koalitionsregierung stark bleiben

Das Wahlresultat in Indien ist ein klassisches „Buy the rumour, sell the fact“-Ergebnis und unterstreicht, dass Politik äusserst anspruchsvoll ist. Die Lebensmittelinflation war hoch und der Agrarsektor hatte zu kämpfen, während die Regierung auch Subventionen gekürzt hat, so dass ein Verlust an Unterstützung in den landwirtschaftlich orientierten Teilen der Wirtschaft nicht unbedingt eine Überraschung ist.

Kenneth Akintewe, Head of Asian Sovereign Debt bei abrdn, zum Wahlausgang in Indien

Ein Weckruf für die Regierung?

Indien hat zwar oberflächlich betrachtet ein hohes Wachstum erlebt, aber nicht jeder hat davon profitiert, und der Konsum war nicht wirklich stark. Das Wahlergebnis wird ein Weckruf für die Regierung sein und könnte als wichtiger Katalysator für eine Neuausrichtung der Regierung dienen. Allerdings sind diese Herausforderungen nicht leicht zu bewältigen. Es unterstreicht die Dringlichkeit, einen florierenden Produktionssektor zu entwickeln, um möglichst viele besser bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, und Reformen voranzutreiben, die die Wirtschaft stärken und der Regierung die für die Umstellung der Wirtschaft erforderlichen Mittel verschaffen, beispielsweise durch die Privatisierung staatlicher Unternehmen und die Monetarisierung von Vermögenswerten.

Angenommen das Endergebnis ist eine Koalitionregierung, dann ist dies kein Umfeld, das der aktuellen Regierung fremd ist. Der Beginn der Regierungszeit der BJP war von Koalitionspolitik geprägt, dennoch konnte sie wichtige Reformen durchsetzen, so dass wir erwarten, dass Indien auch weiterhin Fortschritte machen wird. Es besteht das Risiko einer etwas populistischeren Politik. Glücklicherweise ist die fiskalische Ausgangslage viel stärker als erwartet und bietet wichtige Puffer, verstärkt durch grössere Transfers von der RBI an die Regierung.

Reformen sind möglich, aber schwieriger

Was die Aussichten für Anleihen anbelangt, so wird das Wahlergebnis nicht viel daran ändern, da die Dynamik von Angebot und Nachfrage bei Anleihen nach wie vor sehr günstig ist und die Inflation und die Leitzinsen nach wie vor auf einen Rückgang ausgerichtet sind. Die spontane Reaktion in Form höherer Renditen und einer gewissen Währungsschwäche könnte in der Tat eine attraktive Gelegenheit für zusätzliche Risiken sein. Dies könnte es jedoch schwieriger machen, einige der anspruchsvolleren Projekte wie Land- und Arbeitsreformen sowie bestimmte Aspekte der Agrarreform voranzutreiben. Aber der Ball liegt fest in der Hand der Regierung, und wenn wir in den letzten zehn Jahren eines über die BJP gelernt haben, dann ist es, dass dies keine Regierung ist, die im Angesicht von Widrigkeiten verwelkt. (abrdn/mc/pg)