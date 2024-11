abrdn zu den US-Wahlen: «Die Märkte können sich mit dem raschen Ausgang der US-Wahl trösten»

Vertreter von abrdn nehmen Stellung zur Wahl von Donald Trump zum Präsidenten und ordnen den Ausgang bezüglich der weiteren Entwicklung der Märkte ein.

Luke Bartholomew, stellvertretender Chefökonom von abrdn: «Nachdem das Ergebnis des Präsidentschaftswahlkampfes relativ früh feststand, ist die vom Markt erwartete Volatilität in den kommenden Tagen zusammengebrochen. Generell verhalten sich die Finanzmärkte so, wie es einer roten Welle entspricht. Der Dollar ist stärker, die Treasury-Renditen sind höher, die US-Aktienfutures sind gestiegen und der Ölpreis ist niedriger. Dies bedeutet, dass sich der Markt auf die reflationären Aspekte von Trumps Politik konzentriert, wobei die Aussicht auf Steuersenkungen (und die Vermeidung von Teilen von Harris› Agenda) die Risikostimmung anheizt. Da sich jedoch im Laufe der Zeit verschiedene Aspekte seiner Agenda herauskristallisieren, könnte sich diese Reaktion ändern – insbesondere angesichts der Aussichten auf höhere Zölle und des Umfangs potenzieller fiskalischer Anreize in einer bereits vollbeschäftigten Wirtschaft.

Die jüngsten Umfragedaten zeigen in der Tat, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide ist. Der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe stieg im Oktober auf ein 18-Monats-Hoch von 56, und die Beschäftigungskomponente war besonders stark. Die ISM-Umfrage liegt nun recht nahe am PMI für den Dienstleistungssektor, auch wenn sowohl die ISM- als auch die PMI-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe immer noch schwach sind.»

Blair Couper, Investment Director bei abrdn: «Längerfristig wird ein Sieg von Trump wahrscheinlich ein laxeres regulatorisches Umfeld, eskalierende Handelszölle und mögliche Versuche, Teile des Inflation Reduction Act (IRA) aufzuheben, bedeuten. Die Märkte hatten bereits die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Sieges eingepreist, doch es sieht so aus, als würden die Republikaner den Kongress erobern, was es der Partei leichter machen würde, ihre politische Agenda durchzusetzen. Unter diesem Szenario könnten unserer Meinung nach die Bereiche unter Druck geraten, die eher von Zollerhöhungen betroffen sind, sowie die Bereiche der IRA, die leichter aufzuheben sind, wie z. B. europäische Automobilhersteller, Elektrofahrzeuge und Offshore-Windkraft.

Die Aktienkurse von US-Unternehmen mit Lieferketten in China werden wahrscheinlich ebenfalls negativ reagieren, während die heimische Industrie und US-Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung eine Outperformance verzeichnen dürften. Mit Präsident Trump an der Spitze ist Amerika auch mit erhöhten Inflationsrisiken durch diese Politik konfrontiert, so dass wir wahrscheinlich sehen werden, dass zinssensitive Sektoren reagieren und der Dollar stärker wird.

Bereiche wie Finanzwerte (d.h. Banken) könnten sich gut entwickeln, wenn die Zinsen länger hoch bleiben. Während Bereiche wie Immobilien und Wachstumsaktien durch eine höhere Duration negativ beeinflusst werden dürften, wird dies wahrscheinlich durch die positiven Aussichten für die Märkte insgesamt aufgrund seiner Politik ausgeglichen, so dass wir noch nicht wissen, ob diese Sektoren negativ beeinflusst werden oder nicht.»

Aaron Rock, Leiter des Bereichs Nominal Rates bei abrdn: «Die Märkte können sich mit dem raschen Ausgang der US-Wahl trösten. Da die Befürchtungen, dass die Auszählungen angefochten werden könnten, offenbar zerstreut wurden, verlief die Neubewertung der „Trump-Trades“ geordnet. Die nächste Herausforderung besteht darin, die Rhetorik mit der Politik zu vergleichen. Trumps erste Amtszeit bot in dieser Hinsicht ein gemischtes Bild. Wir erwarten in Kürze Steuersenkungen für Verbraucher und Unternehmen, ein zentrales Element von Trumps populistisch geprägtem Ausblick. Die Zölle könnten im Laufe der Zeit erhöht werden, was im Moment eher eine Drohung als eine Realität ist. So oder so scheint es sehr wahrscheinlich, dass eine weitere fiskalische Expansion ansteht. Dies passt nicht zu Trumps Wunsch nach einer aggressiven Zinssenkung durch die Fed. Wir gehen davon aus, dass die Renditen von US-Staatsanleihen im Vergleich zu anderen Ländern steigen werden, vor allem bei längeren Laufzeiten.»