abrdn zur erwarteten Zinssenkung der EZB

Von Felix Feather, Ökonom bei abrdn

Die EZB wird am Donnerstag mit ziemlicher Sicherheit die Zinsen zum dritten Mal in Folge senken. Wir werden dabei besonders auf die Aktualisierung der Inflations- und Wachstumsprognosen der EZB achten, die beide nach unten korrigiert werden könnten.

Lagarde wird zu den Auswirkungen der Politik des gewählten US-Präsidenten Donald Trump auf die Wirtschaftsaussichten der Eurozone befragt werden. Unserer Meinung nach wird die Unsicherheit in Bezug auf den globalen Handel die Dringlichkeit unterstreichen, die Zinsen wieder in den neutralen Bereich zu bringen.

Die Märkte gehen derzeit von sechs Zinssenkungen in den nächsten zwölf Monaten aus, was die Politik in den akkommodierenden Bereich führen würde. Lagarde wird sich wahrscheinlich nicht zu den Marktpreisen äussern, aber sie könnte die Erwartungen der EZB in Bezug auf eine weiche Landung der Wirtschaft der Eurozone betonen, was die Argumente für einen so tiefen Zinssenkungszyklus schwächen würde.

Wir gehen davon aus, dass die EZB den massgeblichen Zinssatz bis April nächsten Jahres bei jeder Sitzung um 25 Basispunkte auf 2,25 % senken wird, bevor sie ihn später im Jahr erneut senkt, um einen Endsatz von 2,0 % zu erreichen.