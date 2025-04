Aevis-Victoria-Hotelsparte mit Umsatz- und Ergebnisplus

Freiburg – Die Hotelsparte von Aevis Victoria hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024 sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Diese Entwicklung hat sich im laufenden Jahr fortgesetzt.

So stieg der Umsatz der MRH Switzerland AG, welche die Hotelbetriebsgesellschaften umfasst, um 10,5 Prozent auf 188,4 Millionen Franken, wie die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mitteilte. Dies sei auf eine verbesserte Auslastung sowie einen höheren Umsatz pro Zimmer zurückzuführen. Das Ergebnis auf Stufe EBITDA kletterte gar um fast 46 Prozent auf 13,5 Millionen. Organisch und ohne Einmaleffekte hätte das Plus sogar 55 Prozent betragen, heisst es.

Im Immobilienbereich, der unter anderem Hotels in Zermatt, Zürich, Davos, Interlaken und Flims umfasst, stieg der Portfoliowert um 23 Millionen auf 881,2 Millionen Franken. Die Swiss Hotel Properties AG steigerte auch die Mieteinnahmen von Dritten, und zwar auf 4,3 Millionen nach 2,7 Millionen im Vorjahr.

Zudem wurde Anfang 2025 der Verkauf eines Portfolios von nicht strategischen Vermögenswerten im Wert von rund 100 Millionen Franken eingeleitet. In diesem Portfolio befinden sich beispielsweise Grundstücke in Küsnacht und Crans-Montana sowie Wohnungen in Zermatt. Die generierten Mittel sollen in den Ausbau des Hotelbereichs investiert werden.

Auch der Start ins neue Geschäftsjahr 2025 sei gut verlaufen und habe die Dynamik des Vorjahres bestätigt. So stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis per Ende Februar um 4 Prozent, was insbesondere den Betrieben in Zermatt sowie dem La Réserve Eden au Lac in Zürich zu verdanken sei. «Diese Ergebnisse lassen für das Gesamtjahr eine weitere Verbesserung der operativen Kennzahlen erwarten», schreibt die Gruppe. (awp/mc/ps)