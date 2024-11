Aevis Victoria steigert Umsatz nach neun Monaten

Freiburg – Das Klinik- und Hotelunternehmen Aevis Victoria hat seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal fortgesetzt. Alle drei Geschäftsbereiche legten im Jahresvergleich klar zu.

Der konsolidierte Umsatz stieg zum Vorjahreszeitraum nach neun Monaten um 7,1 Prozent auf 761,0 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis liegt das Plus bei 6,0 Prozent. Die positive Entwicklung sei auf eine solide Leistung in den Segmenten Gesundheit, Hotellerie und Immobilien zurückzuführen, hiesst es weiter.

Der Umsatz im zentralen Gesundheitssegment wuchs um 5,1 Prozent, beziehungsweise organisch um 3,7 Prozent. Positiv habe sich vor allem die anhaltend gute Nachfrage nach spezialisierten Gesundheitsdiensten ausgewirkt.

Noch deutlicher war das Umsatzplus in der Hotelleriesparte. Hier stiegen die Verkäufe um 12,4 Prozent (organisch +11,7%). Insbesondere die anhaltende Beliebtheit der Destinationen Interlaken und Zermatt habe die Entwicklung angetrieben.

Das vergleichsweise kleine Immobiliensegment wuchs sogar um fast ein Viertel. Dabei hätten sich vor allem Wertsteigerungen der strategischen Immobilien des Konzerns positiv niedergeschlagen, heisst es dazu.

Aussagen zum Ausblick machte das Unternehmen in der Mitteilung keine. Zum Halbjahr erwartete Aevis Victoria ein gutes Jahr 2024. (awp/mc/ps)