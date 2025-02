Allan Abt, CEO und Eigentümer von wechselstube.ch, im Interview

Moneycab.com: Herr Abt, unter einer Wechselstube haben wir alle das Bild von kleinen Schaltern an Flughäfen, Bahnhöfen oder touristischen Hotspots im Kopf. Damit hat Wechselstube.ch wenig zu tun, oder?

Allan Abt: Der Name entstand 1999 in der Geburtsstunde des E-Commerce. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur physische Bargeld-Wechselstuben. Mit der entsprechenden URL wechselstube.ch ergab sich ein Wortspiel, das früher jeder verstand und einzigartig war. Heute würde man sicher einen anderen Namen wählen.

Als Anbieter für aktuelle, handelbare und fixierbare Wechselkurse der 12 wichtigsten Handelswährungen bündeln Sie Devisengeschäfte. Können Sie den Prozess erklären, wie Sie sicherstellen, dass Ihre Kunden den besten Kurs erhalten?

Der Prozess zur Festlegung des aktuellen Wechselkurses ist einfach. Unsere Kunden registrieren sich kostenlos bei uns, geben den gewünschten Betrag und die Währung ein und schon ist der Wechselkurs fixiert. So wissen unsere Kunden genau, welchen Gegenwert sie von uns erhalten, garantiert ohne versteckte Kosten.

Wie unterscheiden sich denn Ihre Wechselkurse von direkten Bank Kursen oder denjenigen von möglichen alternativen Anbietern?

Jede Bank gestaltet ihre Preise und Margen unterschiedlich. Vergleichen Sie unser Angebot zeitnah mit Ihrer Hausbank, erhalten Sie einen transparenten Vergleich. Auf unserer Plattform können potentielle Kunden jederzeit aktuelle Wechselkursofferten abfragen. Im Vergleich zu unseren Partnerbanken weisen wir die Ersparnis direkt in Schweizer Franken aus. Beispielsweise spart man 1’020 Franken bei einem Einkauf von 100’000 Euro.

Welche Ereignisse beeinflussen Wechselkursschwankungen besonders?

Inflationsraten, Zinssätze, Staatsverschuldung, politische Stabilität, Wirtschaftsleistung und Marktpsychologie. Die Gründe können vielseitig sein, niemand weiss im Vorfeld, wie sich der Markt entwickelt.

Mit welchen Folgen für Schweizer Unternehmen, speziell für KMU?

Wechselkursschwankungen können die Gewinne eines Unternehmens erheblich beeinflussen. Wenn ein KMU beispielsweise in eine andere Währung exportiert und diese an Wert verliert, sinkt der Gewinn in der Heimatwährung. Auch die Planung wird schwieriger, wenn keine Absicherung vorhanden ist. Es wird viel schwieriger, zukünftige Einnahmen und Ausgaben genau zu planen, was zu Unsicherheiten bei der Budgetierung und Finanzplanung führen kann. Zudem können Unternehmen, die ihre Wechselkursrisiken nicht sichern, ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wettbewerber, die dies tun, können stabilere Preise anbieten und sind weniger von Wechselkursschwankungen betroffen. Und letztlich kann es zu einer finanziellen Belastung kommen. Unerwartete Wechselkursverluste können die finanzielle Stabilität eines Unternehmens gefährden, vor allem, wenn die Margen ohnehin schon knapp sind. Deshalb ist es für international tätige KMU’s sinnvoll, eine Strategie zur Wechselkursabsicherung in Betracht zu ziehen, um diese Risiken zu minimieren.

Bei Ihnen können Unternehmen den aktuellen Wechselkurs fixieren und wissen dann, zu welchen Konditionen Sie den Währungstausch abwickeln. Können Sie uns ein Beispiel eines Termingeschäfts aufzeigen?

Neben dem klassischen Kassageschäft, bei dem der Austausch von Währungen direkt erfolgt, gibt es auch das Devisentermingeschäft. Dieses ermöglicht es Schweizer KMU, den Wechselkurs für zukünftige Verbindlichkeiten zu fixieren und somit Planungssicherheit zu gewinnen. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das einen Traktor für 250’000 Euro bestellt, den aktuellen Wechselkurs für die Zahlung in acht Monaten festlegen. Dadurch wird das Risiko von Wechselkursschwankungen eliminiert. Ohne eine solche Fixierung besteht das Risiko, dass sich der Wechselkurs zu Ungunsten des Unternehmens entwickelt. In diesem Fall könnte das die operative Marge gefährden. Daher empfehlen wir einen konservativen Ansatz, bei dem der Wechselkurs im Voraus fixiert wird, um solche Risiken zu vermeiden.

Welche Arten von Technologie verwenden Sie, um Wechselkurse in Echtzeit zu analysieren und zu aggregieren?

Im Sinne der Unabhängigkeit nutzen wir die Vorteile unserer starken Partner der ZKB und UBS. Auf diesem Weg können wir jederzeit eine 100%ige Redundanz garantieren. Dabei legen wir Wert auf Liquidität im globalen Devisenmarkt, damit wir unsere Dienstleistungen 24/5 anbieten können, und auf einen starken Zahlungsverkehr, der unsere internationalen Zahlungen effizient abwickeln kann.

Welche Auswirkungen zeichnen sich durch technologische Entwicklungen wie Blockchain auf Ihr Geschäftsmodell ab?

Wir beobachten die Entwicklung von Blockchain genau und sind gespannt darauf, welche Vorteile sich in der Zukunft ergeben werden. Besonders spannend sind Themen im Bereich des Zahlungsverkehrs. Der herkömmliche Weg, wie Banken Gelder versenden, ist in die Jahre gekommen und oft mit unnötigen Kosten für den Kunden verbunden. Die Blockchain könnte hier eine Lösung bieten.

Welche Mechanismen gibt es, um plötzliche Marktschocks automatisch zu erkennen und darauf zu reagieren?

Die Dienstleistungen Devisen-Kommentar und Wechselkurs-Alarm unterstützen die Schweizer KMU dabei, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während sie über wichtige Entwicklungen auf dem Devisenmarkt informiert bleiben. Der Devisen-Kommentar ist ein wöchentlicher Newsletter, der eine Übersicht über die aktuelle Entwicklung auf den Devisenmärkten bietet. Er enthält auch eine Woche Bandbreite, innerhalb derer sich die Kurse bewegen können. Wenn diese Bandbreite durchbrochen wird, werden die Kunden automatisch informiert. Der Newsletter wird jeden Montagmorgen kostenlos versendet. Der Wechselkurs-Alarm ist ein kostenloser Service, bei dem Unternehmen ihren Wunsch-Wechselkurs online eingeben können. Sobald dieser Kurs erreicht wird, erhalten sie eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS, um zum besten Zeitpunkt Devisen zu wechseln. Diese Dienstleistungen helfen Unternehmen, einen optimalen Zeitpunkt für Devisengeschäfte zu finden, ohne sich täglich mit den Finanzmärkten beschäftigen zu müssen.

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Dienstleistungen den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in allen relevanten Märkten entsprechen?

Um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in allen relevanten Märkten entsprechen, setzen wir auf eine umfassende Compliance-Strategie. Wir stehen unter der Aufsicht der Selbstregulierungsorganisation (SRO) PolyReg, die die Einhaltung der Geldwäscherei Gesetzgebung sicherstellt, und lassen unsere Prozesse jährlich von PWC (Prüfungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft) überprüfen. Interne Kontrollsysteme minimieren rechtliche und operationelle Risiken, während regelmässige Schulungen unser Team auf dem neuesten Stand halten. Eine spezialisierte Compliance-Abteilung sowie externe Berater überwachen kontinuierlich alle Vorschriften. So gewährleisten wir die Sicherheit und Integrität unserer Dienstleistungen und stärken das Vertrauen unserer Kunden und Partner.

Wie schützen Sie sich und Ihre Kunden vor Betrugsrisiken?

Wie bereits erwähnt, wird die Einhaltung der Geldwäscherei-Gesetzgebung jährlich durch die Selbstregulierungsorganisation PolyReg sichergestellt. Um unsere Prozesse zu vereinfachen, bieten wir unsere Dienstleistungen ausschliesslich für Schweizer Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen sowie für Privatpersonen mit Wohn- und oder Arbeitsort in der Schweiz an. Durch diese Fokussierung bedienen wir sehr homogene Zielgruppen, was uns erlaubt, spezifische Massnahmen im Rahmen unserer Compliance-Prozesse und Kontrollen zu entwickeln, die sowohl unseren Kunden als auch uns Sicherheit bieten.

