Ariv Coliving Basel feiert erfolgreiches erstes Betriebsjahr

Basel – Der Coliving-Anbieter Ariv hat kürzlich sein einjähriges Jubiläum gefeiert. Das innovative Wohnerlebnis im Stücki Park in Basel ist erfolgreich – und überzeugt mit einer hohen Auslastung und Gästezufriedenheit.

Ariv bietet in Basel 150 flexibel verfügbare Apartments. Beim Coliving Konzept profitiert der Gast von Hoteldienstleistungen und wird Teil einer spannenden Community. Die öffentlichen Bereiche stellen das «erweiterte Wohnzimmer» für die Gäste dar, und das aktiv gestaltete Community Programm ermöglicht es den Gästen, Kontakte zu knüpfen und an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen. Das Angebot richtet sich vor allem an Firmen und Privatpersonen, die für eine begrenzte Zeit eine Unterkunft in Basel benötigen.

Auslastung von 85 Prozent

Zum einjährigen Bestehen blickt CEO Eva White auf einen erfolgreichen Start zurück: “Wir freuen uns über eine durchschnittliche Auslastung von rund 85 Prozent. Sehr bemerkenswert ist auch, dass wir bereits nach relativ kurzer Zeit am Markt einen Vorsteuergewinn auf Monatsbasiserzielen konnten, was für Konzepte in unserer Branche durchaus keine Selbstverständlichkeit ist.”

Fünf Monate Aufenthaltsdauer

Seit der Eröffnung im Juni 2022 wurden im Ariv Coliving etwa 32’000 Übernachtungen gebucht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei fünf Monaten. Die Short- und Longstay Gäste kommen aus 35 Nationen, davon knapp 30 Prozent aus der Schweiz. Die ausländischen Gäste kommen etwa aus Grossbritannien (21 Prozent), Deutschland (9 Prozent), Italien und Frankreich (je 3 Prozent) sowie den USA (2 Prozent).

Ariv Coliving ist viele erfolgreiche Partnerschaften und Rahmenverträge mit Firmen, Relocation Firmen und Plattformen eingegangen. So erstaunt es nicht, dass zur Community viele loyale und wiederkehrende Gäste mehrheitlich aus dem Corporate Bereich gehören. Aber auch für Touristen sind Kurzaufenthalte, vermehrt über das Wochenende oder während Veranstaltungen auf dem Stadtgebiet, dank der sehenswerten Räumlichkeiten und der guten Verkehrsanbindung attraktiv.

Sozialer Anschluss als Erfolgsfaktor

Dass das Ariv Coliving Konzept so beliebt ist, liegt sicher auch am Community Programm, welches den sozialen Anschluss erleichtert. Gerade wenn man neu und nur für begrenzte Zeit in einer Stadt ist, fällt das Knüpfen von Kontakten nicht immer leicht. Hier schafft Ariv mit Aktivitäten wie Kochabenden, Flussschwimmen im Rhein, Kreativ-Workshops oder dem wöchentlichen Community Apéro Abhilfe. Als Treffpunkte bei Ariv dienen etwa speziell designte Gemeinschaftsbereiche für Arbeit, Freizeit, Wellness, Sport sowie die öffentliche Ariv Bar und Lounge.

Dem ersten Standort im Basler Stücki Park sollen bald noch weitere folgen: Das Unternehmen möchte in den nächsten Jahren expandieren, primär in Schweizer Städte wie Zürich, Zug/Cham/Baar, Lausanne und Genf. Geeignete Immobilien mit einer Bruttogeschossfläche von 3’500 – 8’000 m2 werden für die weitere Expansion von Ariv aktiv gesucht.

ARIV – the Swiss Coliving Project