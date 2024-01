Ariv Coliving will mit Crowdinvesting weiter wachsen

Zürich – Das erste Ariv Premium Coliving in Basel ist eine Erfolgsstory. Nun verfolgt Ariv seine Expansionspläne in weitere Schweizer Städte und gibt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, Mitinhaber zu werden.

Über die Crowdinvesting-Plattform Oomnium möchte das Unternehmen bis zum 12. Februar 2024 750’000 Franken für den Aufbau weiterer Standorte aufnehmen – etwa die Hälfte ist bereits innerhalb einer Woche gezeichnet worden.

In der Schweiz ankommen und sofort eine Unterkunft und Anschluss für einen unbeschwerten Start finden – das ermöglicht Ariv Premium Coliving. Das Konzept für eine globalisierte Ära bietet flexible Unterkünfte für Expats, Neuzuzüger und alle, die vorübergehend eine neue Bleibe benötigen. Damit ergänzt das Konzept den starren und überhitzten Wohnungsmarkt und verschafft Neuankömmlingen etwas Luft im anstrengenden Ankommensprozess. Gleichzeitig bietet das Konzept Anschluss an eine lebendige und internationale Gemeinschaft, die es leicht macht, erste Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden und hebt sich so deutlich von Hotels oder Business Apartments ab, in denen man zunächst auf sich alleine gestellt ist.

Expansion nach Cham steht bevor, weitere Standorte in Planung

Das frische Kapital wird Ariv dabei unterstützen, seine Expansion in weitere Schweizer Ballungszentren voranzutreiben. Nach dem erfolgreichen Start in Basel läuft nun der Aufbau des zweiten Standorts in Cham im Kanton Zug mit seinen zahlreichen internationalen Arbeitgebern. Bis 2026 soll das Coliving Konzept auf mindestens drei weitere Schweizer Städte ausgedehnt werden. Derzeit sind Zürich, Genf und Lausanne im Visier.

Konzept mit gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wert

Das Konzept von Ariv ist eine Antwort auf die weltweit steigende Nachfrage nach flexiblen Unterkünften und wird sehr gut angenommen. Seit der Eröffnung in Basel am 1. Juni 2022 verzeichnet Ariv bereits 32’000 Übernachtungen. Seit April 2023 erreicht es eine durchschnittliche Auslastung von mehr als 85 Prozent. “Bei einem Umzug in eine neue Stadt oder ein neues Land kann sich der Neuanfang isoliert anfühlen. Viele Neuankommende finden es schwierig, in der Schweiz eine Wohnung und soziale Kontakte zu finden”, sagt Co-Founder Reto Schleier.

Einsamkeit und Wohnungssuche als Herausforderung

Eine Umfrage von «NewinZurich.com» in Zusammenarbeit mit Ariv Coliving bestätigt, dass zwei Drittel der Expats in der Schweiz sich zumindest manchmal einsam fühlen, während 30 Prozent sich sogar als sehr einsam beschreiben. Neben der Einsamkeit wird auch die Wohnungssuche als grösste und stressigste Herausforderung genannt.

“Unser Konzept ist eine Antwort auf diese Herausforderungen: Ariv bietet flexibel verfügbare Apartments sowie ein aktiv gestaltetes Community Programm, das den sozialen Anschluss erleichtert”, so Reto Schleier: “Zusätzlich bieten wir eine Reihe von Dienstleistungen – vom Postempfang bis hin zu einem Ariv Host als Ansprechpartner für alltägliche Fragen.”

Hinter Ariv steht die Aquilas Company Builder AG, die sich auf innovative Raumnutzungskonzepte spezialisiert hat. Das Ariv Team bringt internationale Erfahrung in den Bereichen Co-Living, Relocation und Hospitality mit. (pg/mc/pg)