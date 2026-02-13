Atomreaktor hat jetzt einen digitalen Zwilling

Wilmington / Oak Ridge / Knoxville – Der neuartige kleine Siedewasserreaktor «BWRX-300 SMR» von GE und Hitachi wird noch sicherer, als es sich die Entwicklung versprochen haben. Der vom Joint Venture GE Vernova Hitachi vertriebene Reaktor hat einen digitalen Zwilling bekommen, an dem die abenteuerlichsten Experimente möglich sind, ohne dass sie so negative Folgen haben wie die gleichen Versuche an einem realen Reaktor.

Gegenmassnahmen virtuell testen

Die Manipulationen lassen sich nutzen, um Störfälle zu simulieren und die Folgen zu sehen. Stimmen diese nicht mit der Sicherheitsphilosophie der Entwickler überein – zunächst erneut virtuell – werden Gegenmassnahmen ergriffen. Deren Wirkung wird dann erneut am digitalen Zwilling erprobt. Die Software hat exakt die gleichen Funktionen hat wie das Original und reagiert genauso auf Störfälle, wie die Forscher des Oak Ridge National Laboratory (ORNL) und der University of Tennessee gemeinsam mit den Entwicklern des Reaktors sagen.

Ausser zur Klärung und Behebung von Sicherheitsproblemen soll er auch genutzt werden, um den Reaktor weiter zu optimieren, um Ausfallzeiten aufgrund von Störfällen zu verhindern, zumindest aber so kurz wie möglich zu halten. Es wird beispielsweise möglich sein, die Wartung vorab zu erproben, um Zeit einzusparen und mit dem gleichen Ziel virtuelle Probereparaturen auszuführen, um die beste Lösung zu finden.

Ergänzung von Wind- und Solarstrom

«Dieser digitale Zwilling ist ein wichtiger Meilenstein für SMRs und bietet ein unverzichtbares Werkzeug, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten», so Michael Muhlheim vom ORNL. Anlagen wie der «Small Modular Reactor» (SMR) sind relativ klein und passen besser als grosse AKWs in die Stromerzeugungsstruktur, die durch unzählige dezentrale Wind- und Solarkraftwerke unterschiedlicher Grösse geprägt ist.

Der BWRX-300 SMR gehört zu den erfolgreichsten Anlagen dieser Grössenordnung. Er hat eine elektrische Leistung von 300 Megawatt – die grössten Kernkraftwerke kommen derzeit auf mehr als 500 Megawatt pro Block. Der erste Rektor dieses Typs ist in Kanada im Bau. Weitere folgen in Polen, den USA und in Schweden. (pte/mc/ps)