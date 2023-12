AXA plant grössten Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz

Winterthur – Die Fondsleitung AXA Investment Managers Schweiz plant per 31. März 2024 die Vereinigung von drei Immobilienfonds. Vorbehältlich der Genehmigung der FINMA soll unter dem neuen Namen «AXA Real Estate Fund Switzerland» der – gemessen am Nettofondsvermögen – grösste NAV-basierte Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz entstehen.

Eine hohe Risikodiversifikation sowie Liegenschaften an erstklassigen Lagen sind wichtige Erfolgsfaktoren für die langfristige Wertentwicklung eines Immobilienfonds. Die drei Fonds «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz», «AXA Immovation Residential» und «AXA Immovation Commercial» investieren in Immobilienwerte mit Fokus auf «Core»-Liegenschaften in allen Regionen der Schweiz. Die Fondsleitung AXA Investment Managers Schweiz AG (AXA IM) plant nun, diese drei Immobilienfonds per 31. März 2024 – vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA – zum neuen Fonds «AXA Real Estate Fund Switzerland» zu vereinigen und damit diese Erfolgsfaktoren weiter zu stärken.

Hochwertiges Immobilienportfolio

Das vereinigte Immobilienportfolio wird aus über 180 attraktiven Wohn- und Geschäftsliegenschaften, gemischt genutzten Liegenschaften sowie Entwicklungs- und Bauprojekten bestehen. Das Portfolio konzentriert sich auf Städte in den wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und ihre Einzugsgebiete sowie auf den Bereich «Wohnen», welcher rund 60 Prozent des Portfolios ausmacht.

Pensionskassen und andere Vorsorgeeinrichtungen profitieren von einer erhöhten Diversifikation dank breiter Allokation in Nutzungsarten und Anlageregionen sowie einer erweiterten Investorenbasis.

Nach der Vereinigung soll der Fonds seine Wertschöpfungsstrategie konsequent fortsetzen, indem das bestehende Immobilienportfolio erweitert und Immobilienprojekte entwickelt werden sollen. Die langfristigen Nachhaltigkeitsziele von AXA IM gelten auch für den neuen Fonds. Als Mitglied der «Net Zero Asset Manager Initiative» hat sich AXA IM verpflichtet, bis zum Jahr 2050 das Ziel Netto-Null zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsstrategie der drei Immobilienfonds wurde vom Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2023 mit vier von fünf Sternen im Bereich Bestandesliegenschaften ausgezeichnet.

Möglichkeit zur Diversifikation des Anlageportfolios für Vorsorgeeinrichtungen

Das Nettofondsvermögen aller drei Immobilienfonds belief sich per Jahresabschluss 30. September 2023 auf total CHF 3.94 Milliarden (Gesamtfondsvermögen GAV CHF 4.66 Milliarden). Der neue AXA Real Estate Fund Switzerland wird somit – gemessen am Nettofondsvermögen – zum grössten NAV-basierten Immobilienfonds in der Schweiz.

Der vereinigte Fonds bietet Pensionskassen und anderen Vorsorgeeinrichtungen eine attraktive Möglichkeit zur Diversifikation ihrer Anlageportfolios. Die neue Anlagelösung richtet sich ausschliesslich an qualifizierte, steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen in der Schweiz.

Der Vertrieb des AXA Real Estate Fund Switzerland erfolgt gemeinsam durch die AXA Versicherungen AG und die AXA Investment Managers Schweiz AG.

Umsetzung voraussichtlich Ende März 2024

Vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erfolgt die Vereinigung per 31. Mai 2024 rückwirkend auf den 31. März 2024. Das Umtauschverhältnis wird basierend auf den geprüften Halbjahresabschlüssen der Fonds per 31. März 2024 ermittelt. Für die Halbjahresabschlüsse werden die Immobilien der jeweiligen Fonds neu bewertet. Bei der Vereinigung werden die Aktiven und Passiven der übertragenden Fonds (AXA Immovation Residential und AXA Immovation Commercial) auf den übernehmenden Fonds AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, neu AXA Real Estate Fund Switzerland genannt, übertragen. Die Anlegerinnen und Anleger der übertragenden Fonds erhalten Anteile am übernehmenden Fonds. Mit der Vereinigung werden die übertragenden Fonds AXA Immovation Residental und AXA Immovation Commercial ohne Liquidation aufgelöst. (AXA/mc/pg)