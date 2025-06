Beyoul macht den Traum vom Ferienhaus möglich

Zürich – Die Beyoul AG mit Sitz in Zürich ist der erste Anbieter in der Schweiz, der es ermöglicht, Eigentumsanteile an ausgewählten Ferienimmobilien in Europa und den USA zu erwerben – inklusive exklusiver Nutzung, professionellem Immobilienmanagement und digital gestütztem Buchungssystem. Das Unternehmen reagiert damit auf den wachsenden Wunsch nach einem flexiblen Zweitwohnsitz und adressiert gleichzeitig zentrale Herausforderungen wie Leerstand, hohe Einstiegskosten und administrativen Aufwand.

«Wir machen den Besitz eines Ferienhauses planbar, stressfrei und zugänglich. Statt hoher Investitionskosten und leerstehender Objekte bieten wir eine nachhaltige, flexible Lösung für moderne Eigentümerinnen und Eigentümer.» Claudio Cammelli, CEO von Beyoul

Miteigentum mit Mehrwert: So funktioniert Beyoul

Kundinnen und Kunden erwerben 1/8-, 1/4- oder 1/2-Anteile an Immobilien in gefragten Destinationen wie der Côte d’Azur, dem Comer See oder Miami und teilen sich die Nutzung mit einer begrenzten Zahl weiterer Miteigentümerinnen und -eigentümer. Pro Anteil stehen rund sechs Wochen exklusive Nutzung im Jahr zur Verfügung.

Zum Beispiel kann ein 1/8- Anteil an der Finca Romero auf Mallorca mit 3 Schlafzimmern, Pool und 385 m² Fläche für CHF 418’000 erworben werden. Die Immobilie hat einen Gesamtwert von über CHF 3,3 Millionen. Ebenso attraktiv ist die Casetta Palau im Norden Sardiniens: Ein 1/8-Anteil an dem 88 m² grossen Feriendomizil mit zwei Schlafzimmern ist ab CHF 139’000 erhältlich. Der Marktwert der Immobilie liegt bei rund CHF 1,1 Millionen.

Beyoul wird von einem erfahrenen Team geführt, das Kompetenzen aus den Bereichen Technologie, Immobilienwirtschaft und Gastgewerbe vereint. Das Unternehmen arbeitet in enger Zusammenarbeit mit etablierten Partnerplattformen wie Pacaso (USA), Myne (Deutschland) und Vivla (Spanien) und ermöglicht so den Zugang zu einem diversen, internationalen Immobilienportfolio.

Vorteile des Co-Ownership-Modells

Der Zugang zu einer Ferienimmobilie bleibt für viele Interessierte durch hohe Einstiegskosten, komplexe Kaufprozesse und eine aufwendige laufende Verwaltung der Immobilien ein unerfüllter Wunsch. Genau hier setzt das Modell von Beyoul an, denn die Kombination aus erschwinglichem Luxus, unkompliziertem Zugang und professioneller Betreuung macht das Modell für viele Käuferinnen und Käufer besonders attraktiv.

Das Co-Ownership-Modell von Beyoul richtet sich an eine Kundschaft, die Wert auf Qualität, nachhaltige Investitionen und reibungslose Prozesse legt. Anders als beim Timesharing erwerben Käuferinnen und Käufer bei Beyoul einen tatsächlichen Anteil am Immobilieneigentum. Sie profitieren nicht nur von der Nutzung, sondern auch vom potenziellen Wertzuwachs und der Möglichkeit, ihren Anteil jederzeit zu veräussern.

Darüber hinaus übernimmt Beyoul sämtliche Aufgaben rund um Verwaltung, Instandhaltung, Reinigung, Versicherung und Steueroptimierung und bietet damit einen umfassenden Service, der Eigentümer:innen maximal entlastet. Buchungen erfolgen über ein intuitives, App-basiertes Planungssystem, das einen fairen Zugang für alle Miteigentümer:innen gewährleistet. Vor Ort steht ein Concierge-Team zur Verfügung, das auf Wunsch auch persönliche Services wie Einkauf oder Freizeitgestaltung organisiert.

Luxusimmobilien im Miteigentum: global wachsender Markt

Seit der Gründung im Jahr 2022 wächst das Interesse an Beyoul kontinuierlich: Über 2’000 potenzielle Käufer:innen aus der Schweiz haben sich bereits registriert. Der Markt für Miteigentum an Luxusimmobilien befindet sich weltweit im Aufschwung: In den vergangenen Jahren wurden über 50 spezialisierte Unternehmen gegründet und tausende Immobilien im Co-Ownership-Modell verkauft. Beyoul gehört heute zu den führenden Anbietern in diesem wachsenden Segment und bietet aktuell über 60 Premium- sowie Luxusimmobilien in sieben Ländern an, darunter Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und die USA. Derzeit stehen Eigentumsanteile im Wert von rund 100 Millionen Schweizer Franken zum Verkauf. (Beyoul/mc/ps)

Über Beyoul AG

Die Beyoul AG mit Sitz in Zürich wurde 2022 gegründet und ist auf Co-Ownership von Ferienimmobilien spezialisiert. Über eine eigens entwickelte Plattform ermöglicht das Unternehmen den rechtssicheren Erwerb von Immobilienanteilen an sorgfältig ausgewählten Objekten in Europa und den USA. Beyoul übernimmt sämtliche Verwaltungs- und Serviceleistungen rund um den Besitz. In Partnerschaft mit etablierten Plattformen wie Pacaso, Myne und Vivla bietet Beyoul Zugang zu einem exklusiven, international kuratierten Immobilienportfolio.