Barings März-Ausblick: Monate, in denen Jahrzehnte passieren

Von Agnes Belaisch, Europäische Chefstrategin, Barings Investment Institute

Der Kalte Krieg ist vorbei, aber der alte Groll ist noch nicht erloschen. Russland hat eine regelrechte Invasion in der Ukraine gestartet. Ob dies nun auf lange vorbereitete imperiale Ambitionen, ein Gefühl der Sicherheitsgefährdung durch die NATO-Erweiterung, eine düstere Pandemie, die bei einem isolierten Führer existenzielle Ängste auslöst, oder eine Kombination aus all dem zurückzuführen ist: Es ist schwer vorstellbar, dass der Krieg in der Ukraine ein gutes Ende nimmt.

Die erdrückenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die Lieferung von Waffen an die ukrainische Regierung, um den Widerstand zu verstärken, und die Remilitarisierung Europas bedeuten, dass es kein Zurück mehr gibt. Die Welt hat sich verändert und es ist schwierig, die wirtschaftlichen Auswirkungen mit Gewissheit zu skizzieren.

Klar ist, dass der schöne Aufschwung, der sich aus dem lang erwarteten Ende einer schmerzhaften Pandemie ergeben sollte, nun ein Wunschtraum ist. Alle für Februar veröffentlichten Daten erinnern uns nur daran, was hätte sein können. Expansive Einkaufsmanagerindizes, eine rekordverdächtig niedrige Arbeitslosigkeit und ein robuster Konsum, der von blitzsauberen Bilanzen gestützt wird, deuten auf eine starke wirtschaftliche Dynamik zu Beginn dieses Krieges hin. Man hoffte, dass 2022 das Jahr sein würde, in dem die Inflation zurückgeht. Der Rückgang würde nicht unbedingt schnell oder vollständig sein, aber es wäre ein Anfang, mit einer allmählichen Verlangsamung der aufgestauten Nachfrage, die durch die Reaktion der Geldpolitik weiter vorangetrieben wird.

Stattdessen wird der Krieg die weltweiten Lieferketten erneut stören und die Inflation verschärfen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind brutal. Lebensmittel und Brennstoffe sind potenzielle Waffen in diesem Krieg. Europa, dessen Abhängigkeit von Russland in Bezug auf Öl und Gas enorm ist, könnte in den nächsten 18 Monaten mit einer wirtschaftlichen Rezession konfrontiert werden. Die Vereinigten Staaten sind in Bezug auf ihren Energiebedarf eher autark, aber weniger energieeffizient. Die Ölpreisinflation wird das Wachstum beeinträchtigen und dennoch eine unablässige Straffung der Fed-Politik erfordern. Die Rohstoffexporteure in den Schwellenländern sind vielleicht teilweise geschützt, aber die meisten werden unter den höheren Lebensmittelpreisen, der Verschärfung der finanziellen Bedingungen und der zunehmenden globalen Risikoaversion leiden.

Die Entscheidung des Westens, auf eine militärische Aggression mit wirtschaftlichen Massnahmen zu reagieren, wird Russland wahrscheinlich weder in die Knie zwingen noch von seinem Vormarsch abhalten. Der Endpunkt dieses Rendezvous mit dem Schicksal ist nicht bekannt – eine gemeinsame Basis für Verhandlungen scheint derzeit schwer zu finden. In diesem neuen und instabilen Umfeld betrachten wir drei wirtschaftliche Szenarien.

Als erstes ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg einen Stagflationsschock auslöst, mit 50 % hoch. Mit etwas Glück wird das Wachstum, angetrieben durch den wirtschaftlichen Neubeginn nach der Pandemie, in diesem Jahr positiv bleiben, aber es ist wahrscheinlich, dass die Nachfrage durch die Beschleunigung der Inflation zerstört wird.

In einem alternativen Szenario, bei dem die Chancen bei 40 % liegen, werden die Zentralbanken emotional. Sie schrecken davor zurück, die Finanzierungsbedingungen inmitten eines Krieges zu verschärfen. Die Inflation bleibt länger hoch und die Löhne können folgen, was dem Wachstum zumindest eine Zeit lang zugute kommt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken einen Volltreffer landen, liegt bei 10 %. Das feine Gleichgewicht, das sie anstrebten, um eine aussergewöhnliche pandemische Inflation aufgrund von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage zu bekämpfen, ist immer schmaler geworden. Jetzt müssen sie den schmalen Pfad beschreiten, um die Inflation zu bekämpfen und eine Rezession abzuwehren. Sie haben das nötige Rüstzeug und können notfalls auch das Undenkbare denken.

Diese Szenarien bergen Abwärtsrisiken für Aktien, höhere Rohstoffpreise und ein Angebot an sicheren Häfen.

