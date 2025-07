Robert Jakobs Wirtschaftslupe: Die wichtigsten Fragen zur US-Politik – endlich gelöst

Von Robert Jakob

Erkenntnisse eines Expertenpanels. Gleichzeitig ein Ratgeber für die Bevölkerung.

Wieso feiern die Vereinigten Staaten den Liberation Day?

Weil sich das selbsternannte Land of the Free noch freier fühlt, wenn man den Einwohnern vorgaukelt, dass sie auf Kosten anderer prassen können.

Warum betont deren Präsident laufend, dass sein Land vom Ausland ausgenutzt wird?

Weil die Schweizer ihm den Nobelpreis vorenthalten hatten.

Was hat das denn mit der Schweiz zu tun?

Gar nichts. Alle Amerikaner verwechseln Schweiz mit Schweden.

Stimmt es, dass der Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom und Donald Trump einen Frauentausch vereinbart hatten?

Nein. Der Sohn von Donald Trump, Donald Junior war nach der Scheidung Gavin Newsoms von Kimberly Guilfoyle mit selbiger verlobt, hat sich aber von dieser wieder getrennt, weil er den Namen nicht aussprechen konnte.

Hat Donald Trump KG deshalb zur US-Botschafterin in Griechenland gemacht?

Wo denken Sie hin? Sie war Moderatorin beim sehr, sehr seriösen Nachrichtensender Fox News.

Wieso bezeichnet Donald Trump Senior den Governor Gavin Newsom als Newscum?

Cum-Ex. Sie verstehen?

Mit welchem Ziel hat die USA den Iran angegriffen?

Zur Befreiung der Bevölkerung.

Von was?

Der Gefahr der Atombombe.

Wird Öl jetzt teurer?

Kochen Sie lieber mit Butter.

Kann man denn als Schweizer noch unbedenklich in die Verü. Staaten reisen?

Ja, aber tragen Sie kein Kopftuch und benutzen sie ein Wegwerfhandy.

Warum interessiert sich die Polizei für meine Daten?

Bei Majestätsbeleidigung droht der elektrische Stuhl. So will es der neuste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung.

Kann man den Amerikanern nach den vielen wirren Wendungen in der Politik noch vertrauen?

Verdauen ist gut, Kontrolle ist besser.

ACHTUNG SATIRE:

