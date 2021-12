BlueRock Group und BGO Strategic Capital Partners kaufen Immobilien für über 200 Millionen Euro in Berlin

Berlin – Die Schweizer Immobilien-Investment-Manager BlueRock Group und BGO Strategic Capital Partners (“BGO SCP”), die Multi-Manager-Plattform des international tätigen Unternehmens BentallGreenOak, investieren gemeinsam in Wohnimmobilien in Berlin. Seit Ende des Jahres 2020 hat die BlueRock Group ein Portfolio von insgesamt 11 Gebäuden in den Innenstadtbezirken der Stadt erworben.

In dieses Seed-Portfolio investiert BGO SCP gemeinsam mit der BlueRock Group selbst und deren Fondsinvestoren und stellt Kapital für weitere Ankäufe zur Verfügung. Bei den Immobilien handelt es sich mehrheitlich um Gebäude aus der Gründerzeit im Zentrum von Berlin. Insgesamt wurden bereits 20 Objekte mit 548 Wohneinheiten und einer Bruttogeschossfläche von ca. 39.000 m2 erworben. Das Akquisitions-, Entwicklungs- und Asset-Management-Team der BlueRock Group in Berlin und Zürich übernimmt die aktive Verwaltung des Portfolios. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von 200 Millionen Euro geplant.

Einer der liquidesten europäischen Wohnungsmärkte

„Der Wohnungsmarkt in Berlin ist eine attraktive Investmentmöglichkeit. Diese Transaktion ist eine Möglichkeit für unsere Anleger, an einem der liquidesten, europäischen Wohnungsmärkte zu partizipieren. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit ansässigen Investmentmanagern, die über Erfahrung im Ankauf und Asset Management-Know-How verfügen, zu investieren und so deren Expansionspläne zu unterstützen. Daher freuen wir uns, mit der BlueRock Group einen Partner gefunden zu haben, der bereits ein gewachsenes Portfolio verwaltet und über eine große Expertise in allen Bereich vom Ankauf über die Strukturierung bis zum Asset Management verfügt“ erklärt Cherine Aboulzelof, Managing Director und Head of Europe bei BGO SCP.

„Die BlueRock Group hat bereits im letzten Jahr verstärkt nach Berlin expandiert. Wir wollen unsere Präsenz in der Metropole noch weiter ausbauen und haben bereits zukünftige attraktive Anlagemöglichkeiten identifiziert. Wir freuen uns, dafür mit BGO SCP einen starken, internationalen Investor gewonnen zu haben, der die gleichen Potenziale in der Stadt sieht, wie wir“, sagt Ronny Pifko, Geschäftsführer der BlueRock Group. (BlueRock Group/mc/hfu)

BlueRock Group

BGO Strategic Capital Partners