Zürich – 5G ist hier, und die Schweiz benötigt die Fachkräfte dafür. Huawei Schweiz und die «ETH Cyber Group – Student Initiative» haben für interessierte Studierende und Fachkräfte aus der Telekom- und IT-Branche gemeinsam ein sechstägiges Intensivtraining zum Thema 5G-Cybersicherheit durchgeführt.

Securityexperten des Unternehmens und weitere Dozierende vermittelten auf dem ETH-Campus in Zürich praxisnahes Wissen zu Sicherheitskonzepten, Standards und Bedrohungsszenarien rund um 5G-Netzwerke. Teilnehmende können eine international anerkannte Cybersicherheits-Zertifizierung erwerben.

Weit fortgeschrittener Ausbau der Technologie

Seit 2019 treiben Behörden, Mobilfunkbetreiber und Ausrüster 5G Technologien in der Schweiz voran. Industrie und Endnutzer schätzen die hohen Bandbreiten und kurzen Latenzzeiten, die dank dem bereits weit fortgeschrittenen Ausbau möglich sind. 5G ermöglicht einen hohen Grad an Automatisierung, Effizienzsteigerungen und nachhaltigere Anwendungen. Nicht zuletzt sind Netzwerke sicherer, dank neuen Nutzerauthentifizierungsverfahren, erhöhtem Datenschutz oder stärkerer End-to-End Verschlüsselung.

Mittlerweile hat Sunrise als einer der ersten Netzbetreiber weltweit sogar flächendeckend auf 5G SA («Stand Alone») umgestellt. Diese vollständige Entkoppelung von 4G ermöglicht eine noch bessere 5G-Versorgung innerhalb von Gebäuden in und ländlichen Gebieten, eine grössere Stabilität und weitere Verbesserungen der Sicherheit.

Gemeinsames HCSP-5G Security Solution Training

Die laufende Partnerschaft zwischen Huawei und der Cyber Group hat zum Ziel, Cybersicherheit zu fördern und sich dafür in der Ausbildung der dringend gesuchten Experten zu engagieren. Das Programm fokussierte auf herstellerunabhängige 5G-Sicherheitsstandards, die Architektur von 5G-Netzen, mögliche Angriffsvektoren sowie entsprechende Gegenmassnahmen. Angesprochen waren Studierende und Telekom-Profis aus der Praxis genauso wie Experten und Expertinnen aus verwandten Industrien, der Wissenschaft sowie Regulierungs- und Standardisierungsbehörden.

Michael Holzer, Cyber Security & Privacy Officer bei Huawei Schweiz, erklärt das Engagement: «Wir möchten einen aktiven Beitrag an die Eindämmung des absehbaren Fachkräftemangels leisten. Dank dem Trainingsprogramm lernen wir laufend interessante Studierende kennen – und diese erhalten wiederum Zugang zu aktuellem Know-how direkt aus der Praxis. Die aus aller Welt angereisten Trainer hatten grossen Spass! Selbstverständlich hoffen wir auch, unmittelbar dazu beitragen zu können, Systeme sicherer und Netzwerke resilienter zu machen.»

Erfahrungsaustausch als Brücke zwischen Wissenschaft und Privatwirtschaft

Neben einem umfassenden Einblick in 5G-Sicherheitsarchitekturen behandelten Dozierende aus der Schweiz, Malaysia, UK und China weitere zentrale Aspekte von Cybersicherheit. Prof. Dr. Ralf Sasse vom Departement Informatik der ETH führte bereits in der Vergangenheit Forschungsprojekte mit Huawei durch. Er leitete ein Kursmodul zu Protokollsicherheit und war begeistert von den aktiven Trainingsteilnehmenden: «Es macht mir grossen Spass, Wissen weiterzugeben und Einblicke in unsere Forschung zu geben. Die angeregten Diskussionen sind der beste Beweis dafür, dass Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis wertvoll und notwendig ist. Wir hätten noch lange weitermachen können!»

Fragen und Antworten rund um 5G-Sicherheits-Konzepte und -Standards, Wireless- und Core-Netz-Bedrohungen, Security für Netzwerk-Slicing, Cloud-Infrastrukturen sowie den sicheren Betrieb und das Management von 5G-Netzen beschäftigten die zehn Teilnehmenden aus dem akademischen Umfeld und fünf Praktiker von Unternehmensseite. Diese haben zudem die Option, eine international anerkannte 5G-Cybersicherheitszertifizierung durch eine Prüfung an einem unabhängigen externen Testzentrum zu erwerben.

Cybersicherheit von nationalem Interesse

Dr. Elisabetta Depace, verantwortlich für Public Affairs und internationale Aktivitäten bei der Allianz Digitale Sicherheit Schweiz ADSS, war als Ehrengast bei der Zertifikatsübergabe anwesend. Sie zeigt sich erfreut über die Initiative: «Die ADSS ist stark darin engagiert, das Thema Cybersicherheit in der Schweiz zu fördern, unter anderem mit Studien und Qualitätslabels. Wir freuen uns über jede Initiative, die auf diese Ziele einzahlt – solche Trainings tragen einen wichtigen Teil zu unser aller Sicherheit bei.»

Intensivierung der Partnerschaft

Huawei Schweiz und die Cyber Group wollen mit verschiedenen Initiativen gemeinsam weitere Brücken zwischen der Wissenschaft und der Industrie bauen. Das 5G-Security-Training ist Teil gemeinsamer Bestrebungen, die Ausbildung von Cybersicherheitsexperten in der 5G-Ära zu fördern und kontinuierlich einen sicheren Ausbau von 5G-Technologien – beispielsweise für 5G Campuslösungen oder die Automatisierung in der Industrie – in der Schweiz und darüber hinaus zu gewährleisten. Gemeinsam sollen Standardisierungsarbeiten, beispielsweise im Rahmen der 3GPP oder der GSMA, unterstützt und mitgestaltet werden.

Darijan Bošković, Präsident der Cyber Group: «Bis 2030 werden 3’000 zusätzliche Security-Experten benötigt. Zur Förderung der nächsten Generation dieser gesuchten Fachleute gibt es nichts Wertvolleres für unsere Studierenden, als direkt von erfahrenen Praktikern, die unsere Sprache sprechen, lernen zu dürfen. Das vertiefte technische Fachsimpeln ging auch in den Pausen weiter – der beste Beweis für ein tolles interaktives Programm mit hochkompetenten Trainern! Huawei ist für uns ein überaus wichtiger Partner aus der Industrie, mit dem wir noch viele gemeinsame Aktivitäten planen.»

Huawei wird sich weiterhin dafür engagieren, das Thema Cybersecurity, insbesondere rund um 5G-Technologien, auf die nationale Agenda zu bringen und das Bewusstsein für die notwendigen technologischen Standards und regulatorische Sicherheit zu schärfen. Dazu gehören neben den Trainings auch Key Notes und Meet & Greets an Hochschulen, ein Praktikumsangebot oder Studienreisen nach China in die Huawei Labs. (Huawei/mc/hfu)