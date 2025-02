Büroflächen im Modissa-Haus in Zürich an LLB (Schweiz) AG vermietet

Zürich – An der Bahnhofstrasse 74 hat Colliers Switzerland eine rund 1100 m2 grosse Fläche an die Liechtensteinische Landesbank (LLB) vermietet. Damit sind die vier neuen Büroetagen im Modissa-Haus vermietet.

In der 2. bis 5. Etage der traditionsreichen Liegenschaft entstehen Büroflächen, für die Colliers Switzerland nun einen namhaften Single Tenant gewinnen konnte: Die LLB mietet die auf vier Etagen verteilten Räumlichkeiten mit einer Gesamtfläche von rund 1100 m2. Die Liegenschaft wird vor dem Einzug der neuen Mieterin komplett saniert. So sorgt eine teilweise Öffnung der Fassade, dass sich die oberen Etagen als attraktive Büroflächen nutzen lassen. Das UG, EG und 1. OG des Gebäudes sollen weiterhin als Retailflächen dienen, und auch das beliebte Rooftop-Restaurant bleibt erhalten.

Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail: «Heute ist es schwierig, Verkaufsflächen als Warenhäuser – also über viele Geschosse hinweg – zu vermieten. Die Umnutzung von Warenhäusern zu gemischten Retail- und Office-Liegenschaften ist ein langfristiger Trend, wie man auch an den Beispielen Manor und Jelmoli sieht.»

Robert Hauri, CEO/Co-Owner: «Für Vermarktungen an Premium-Lagen wie der Zürcher Bahnhofstrasse ist Colliers Switzerland erster Ansprechpartner. Wir freuen uns, mit der LLB eine renommierte Mieterin für das berühmte Modissa-Haus gefunden zu haben.» (Colliers/mc)