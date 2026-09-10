buildify.earth investiert in vyzn

Zürich – buildify.earth, der Schweizer Investor für nachhaltiges und zirkuläres Bauen, beteiligt sich an vyzn, dem ETH-Spin-off für KI-gestützte Entscheidungen in Bauprojekten.

buildify.earth wurde 2023 gegründet und investiert langfristig in Startups, die das Bauen nachhaltiger und zirkulärer machen. Hinter dem Investor stehen der Switzerland Innovation Park Central, private Investoren und die Zuger Kantonalbank. buildify.earth ist auf langfristige Wirkung ausgelegt und reinvestiert einen Teil der zukünftigen Erlöse zurück ins Startup-Ökosystem.

vyzn ist ein Spin-off der ETH Zürich und entwickelt KI-Software, mit der sich Immobilienprojekte schon in den frühen Planungsphasen ganzheitlich beurteilen lassen: Kosten, CO₂, Energie und Behaglichkeit, direkt aus dem digitalen Gebäudemodell. Belastbare Entscheidungsgrundlagen entstehen so genau dann, wenn der Hebel am grössten ist.

Mit dem Einstieg von buildify.earth gewinnt vyzn einen Partner, dessen Fokus auf nachhaltigem Bauen genau zur Vision des Unternehmens passt. (vyzn/mc/hfu)

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